Klopp y Simeone tuvieron curioso saludo debido al coronavirus [VIDEO]

En la previa del Liverpool vs Atlético por la Champions League, Diego Simeone y Jürgen Klopp fuero protagonistas de un saludo inusual debido a los últimos casos de coronavirus que se ha conocido en los últimos días. Su saludo es viral n las redes sociales.

Jürgen Klopp dejó su zona técnica para ir a recibir a Atlético Madrid que saltaba al campo de juego y, cuando vio a su colega el ‘Cholo’ Simeone se dirigió hacia él, pero no se dieron beso ni abrazo, sino que, se saludaron con el codo y un ‘saltito’ de ahí todo fue risa entre ambos técnicos.

Y es que, como se sabe, la recomendación es no darse besos ni abrazos con el fin de prevenir cualquier contagio del COVID-19, enfermedad que recientemente ha sido catalogada como pandemia mundial por la OMS, a raíz de los miles de fallecidos y contagiados.

Además, en países como Italia y España, han sido uno de los más afectados por el coronavirus. Incluso, hay jugadores de Inglaterra y Alemania quienes han dado positivo en una muestra que se les practicó hace unos días y por ende, han tenido que ir a cuarentena.

“Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, Realmente no lo entiendo. Si yo te pregunto a tí, estás en el mismo rol que yo. Así que no, no es importante lo que digan las personas famosas. ¿Por qué a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus…”, dijo Klopp hace unos días.