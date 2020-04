UEFA plantea jugar la final de la Champions League a puertas cerradas

El coronavirus ha afectado a todo el mundo. El mundo del fútbol ha sufrido innumerables pérdidas económicas y las fechas restantes se podría jugar a puertas cerradas. Y es que, durante una reunión realizada ese miércoles, la UEFA no ve factible reanudar antes de junio e incluso reducir los equipos de las Ligas.

Lo primero es que la UEFA espera que los diversos torneos del mundo, o al menos los que tienen equipos que compiten en la Champions League, se reanude entre abril y mayo con sus entrenamientos. E incluso, se contempla medias drásticas como anular partidos amistosos pactados en el mes de junio.

Pero eso no será suficiente, sino que también existe la posibilidad de invadir el calendario de la próxima temporada. Y, en cuando a los contratos de los futbolistas que vencen en junio, la FIFA daría la opción de prolongar hasta el final de temporada para que ningún club tenga mayores problemas en ese aspecto.

Incluso, según la prensa española, la UEFA no descarta jugar los partidos que falta, inlcuida la Champion League a puertas cerradas, siempre y cuando la pandemia del coronavirus continúe el por mismo camino, que hasta la fecha ha cobrado miles de vidas.

Otra de las medidas drásticas que tomaría la UEFA es anular el parón navideño. Sin embargo, esta situación es muy complicada, pues deberán negociar con el sindicado de futbolistas (FIFPro), pues ellos, por ahora, no están de acuerdo, porque prácticamente no tendrían descanso.

Como se recuerda, la Champions League se quedó suspendida en los octavos de final. DE ello, Leipzig, Atlanta, Atlético Madrid y PSG consiguieron su pase a cuartos de final. Mientras tanto, el Juventus vs Lyon, Manchestr City vs Real Madrid, Barcelona vs Napoli y Bayrn Munich vs Chelsea quedaron suspendidos.