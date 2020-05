PSG y Olympique de Lyon amenazan a UEFA con boicotear la Champions League

El anuncio del presidente de Lyon, Jean-Michel Aulas, entorno a que UEFA ya había establecido fecha de retorno para la Champions League, ha causado un gran revuelo debido a que partirán al torneo internacional con una importante desventaja.

¿Qué es lo que ha sucedido? Según Aulas, el ente del fútbol europeo, tenía la intención de retomar el campeonato en agosto del presente año. El coronavirus, en algunos países del 'Viejo Continente', ha bajado considerablemente respecto a su tasa de mortalidad así como el de infectados.

Este hecho ha permitido que UEFA pueda elaborar un calendario que le permita concluir con la 'Orejona', no obstante, no han previsto de aquellos clubes que no tendrán mayor participación en su torneo local, debido a que sus ligas fueron suspendidas: ese es el caso de los clubes franceses.

PSG accedió a los cuartos de final tras eliminar a Borussia Dortmund por un global de 3-2 (cayeron 2-1 en Alemania y vencieron en París por 2-0). Por su parte, Lyon parte como el club más afectado: tiene que revalidar el resultado positivo (1-0) ante Juventus en Italia.

El cuadro dirigido por Rudi García se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Tousart al minuto 31 de juego. No obstante, por obvias razones, Juventus parte con un gran favoritismo debido a que cierra la llave en casa.

Lo que supone un alivio, por así decirlo, para Lyon, es que la Serie A también se encuentra detenida, pero a comparación de la Ligue 1, se trabaja en conjunto (Gobierno y organizadores del campeonato italiano) para el reinicio del campeonato.

“El partido contra el Juventus está programado para el 7 de agosto en Turín y a puerta cerrada. Si nada cambia Lyon y París Saint Germain (los dos representantes galos en la Liga de Campeones), pueden ser masacrados por rivales que tendrán una preparación que nosotros no tenemos”, exclamó Aulas a RTL.

Como muestra de solidaridad, PSG, según la información de Sport, también se ha sumado a esta propuesta de no jugar la Champions League por estar en desventaja deportiva, a pesar de que ya está instalado en los cuartos de final. Duro momento para la UEFA, ente que deberá de hilar fino para no tener mayores problemas.