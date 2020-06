Final de la Champions League se jugará el 23 de agosto en Lisboa y ya no en Estambul

La UEFA cambió de sede sobre la final de la Champions League. Y es que, en un primer momento se tenía como estadio al Olímpico de Estambul, pero a estas alturas cambió de lugar, pues ya no se jugará en Turquía, sino en Lisboa – Portugal a partido único el próximo domingo 23 de agosto.

Según información de la prensa internacional, la UEFA optó por escoger a Lisboa por dos grandes razones: la primera el tema del coronavirus ha pasado casi desapercibido en este país y la segunda es porque no hay ningún equipo de Portugal en estas instancias, lo cual no genera ningún interés para nadie.

Por ahora, son cuatro equipos los que ya están en cuartos de final: Atalanta, Leipzig, PSG y Atlético Madrid. Sin embargo, faltan jugarse cuatros llaves correspondientes a la vuelta de los octavos de final que son: Juventus vs Lyon; Manchester City vs Real Madrid; Bayern Munich vs Chelsea y Barcelona vs Napoli. De estos encuentros saldrán los últimos cuatro clasificados.

Se espera que la UEFA haga oficial a Lisboa – Portugal como la sede de la gran final en las próximas horas o días tras la reunión que tuvo El Comité Ejecutivo de la UEFA este miércoles 17 de junio. Vale recordar que Alemania, España y hasta Rusia postularon a sus ciudades para albergar este magno evento, pero no fueron tomadas en cuenta.

De manera oficial, la Champions League estará de regreso el 7 de agosto y solo se jugará a partido único, salvo los partidos restantes que faltan por disputarse de los octavos de final que jugarán en sus sedes como el Juventus vs Lyon en Turín; Manchester City vs Real Madrid en Inglaterra ; Bayern Munich vs Chelsea en Alemania y Barcelona vs Napoli en España.

Calendario de la UEFA Champions League 2019/20

7-8 de agosto: octavos de final (octavos de final por confirmar)

12-15 de agosto: cuartos de final (Lisboa)

18-19 de agosto: semifinales (Lisboa)

23 de agosto: final (Lisboa)

Próximas finales de la UEFA Champions League

La final de 2019/20 se celebrará en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul, que ahora presentará la obra maestra 2020/21. Los tres lugares finales posteriores también acordaron ser anfitriones un año después de lo planeado originalmente.

2020 : Estádio do Sport Lisboa e Benfica o Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal

2021 : Estadio Olímpico Atatürk, Estambul, Turquía

2022 : Estadio de San Petersburgo, San Petersburgo, Rusia

2023 : Estadio de Fútbol de Múnich, Múnich, Alemania

2024 : Estadio de Wembley, Londres Inglaterra