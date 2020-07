Champions League: UEFA confirmó la fecha de inicio de la edición 2020/2021

El fútbol en Europa aún no llega a su fin debido a la paralización obligada por la presencia del nuevo coronavirus en el viejo continente. Por ello, al igual que le resto de las grandes ligas, la Champions League cuenta con partidos pendientes los cuales se desarrollaran en el próximo mes de agosto.

Sin embargo, UEFA no quiere ningún sobresalto y a pesar que la presente edición todavía no termina, ya definió el arranque de lo que será la Liga de Campeones 2020/ 2021. Este torneo comenzará el próximo 20 de octubre lo que significará un retraso de más de un mes respecto al inicio de las ediciones pasadas.

Esta fecha quedará registrada salvo que el coronavirus tenga una nueva ola de contagios en el viejo continente u otra o algún otro inconveniente. Por otro lado, los equipos que aún se encuentran dentro de la actual competición, ya se preparan para lo que será la reanudación del torneo.

Como se recuerda, aún quedan cuatro encuentros por disputarse válidos por la vuelta de los octavos de final. Barcelona vs. Nápoles (1-1), Manchester City vs. Real Madrid (2-1), Juventus vs. Olympique de Lyon (0-1) y Bayern Múnich vs. Chelsea.

Mientras que PSG, Atalanta, Atlético y Leipzig de Alemania ya se encuentran clasificados a los cuartos de final de este torneo. A partir de esta instancia, todos los partidos se jugarán en la ciudad de Lisboa, así como la final del 23 de agosto.