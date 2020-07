Manchester City vs Real Madrid: partido de vuelta de la Champions League se jugará en Inglaterra

La vuelta de la Champions League se acerca, pues está programado para el próximo 7 y 8 de agosto para que se dispute los partidos pendientes de vuelta de los octavos de final, que son: Juventus vs Lyon en Turín; Manchester City vs Real Madrid en Inglaterra; Bayern Munich vs Chelsea en Alemania y Barcelona vs Napoli en España.

Precisamente sobre el Real Madrid vs Manchester City, el club que dirige Pep Guardiola recibió luz verde del gobierno británico para que el encuentro de vuelta de la Liga de Campeones se juegue en el Etihad Stadium, pues este domingo anunció el secretario británico de cultura Oliver Dowden, que se permite que puedan escenificar competencias de Fórmula Uno, fútbol internacional y golf en el país.

Es decir, Manchester City podrá definir su pase a cuartos de final de local, ante el Real Madrid. Como se sabe, el duelo de ida quedó 2-1 a favor de los ciudadanos. Eso sí, a partir de cuartos de final se jugará a partido único y todos los encuentros se disputarán en Lisboa – Portugal.

Mientras llega la fecha, Real Madrid y Manchester City se concentrarán en terminar su liga local, aunque hay una clara diferencia en el presente de cada equipo, pues por parte de la Premier League, Liverpool ya se consagró campeón de forma anticipada al sacar una gran ventaja sobre el segundo lugar, mientras tanto, el equipo de Zidane está primero en LaLiga y tiene la primera opción para quedarse con el título.

En la Premier League solo faltan cinco fechas para el final del fútbol inglés, mientras que, en LaLiga solo cuatro partidos deparan para terminar la temporada. Al Real Madrid le queda por jugar dos partidos de local (vs. Alavés; vs. Villarreal) y dos de visita (vs. Granada; vs. Leganés). A su vez, los rivales pendientes del Manchester City son: Newcastle, Brighton, Bournemouth, Watford y Norwich. Eso sí, también tiene que jugar contra el Arsenal por la final de la Copa FA.

Calendario de la UEFA Champions League 2019/20

7-8 de agosto: octavos de final (octavos de final por confirmar)

Juventus vs Lyon en Turín

Manchester City vs Real Madrid en Inglaterra

Bayern Munich vs Chelsea en Alemania

Barcelona vs Napoli en España.

12-15 de agosto: cuartos de final (Lisboa)

18-19 de agosto: semifinales (Lisboa)

23 de agosto: final (Lisboa)