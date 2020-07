Champions League: cruces definidos para los cuartos de final y semis del torneo [FOTO]

Todo quedó listo. Este viernes se realizará el sorteo para conocer los emparejamientos por los cuartos de final de la actual edición de la Champions League dejándonos grandes duelos. Como se recuerda, el resto de clasificados a esta fase del torneo se conocerán el 7 y 8 de agosto cuando en sus respectivos estadios, Barcelona reciba a Napoli, Manchester City a Real Madrid, Juventus a Lyon y Bayern Múnich a Chelsea.

Tras definir estos cuatro equipos clasificados a los cuartos de final, todos los cruces ya quedaron definidos. Por ejemplo, el sorprendente Leipzig se medirá ante al Atlético Madrid en un duelo de pronóstico reservado. Por su parte, otra de las sorpresas del torneo: Atalanta, enfrentará al poderoso PSG de Neymar, Mbappé y compañía en cotejo que se presenta favorable para los franceses.

Pero el plato fuerte de esta edición es sin duda el posible duelo entre Real Madrid y la Juventus de Cristiano Ronaldo. Los dirigidos por Zinedine Zidane primero tendrán que remontar un resultado adverso ante Manchester City por los octavos de la Champions. Pero de darse ese choque, el astro portugués enfrentaría al club que lo llevó al estrellato.

Cruces de cuartos de final de la Champions League

Barcelona tampoco la tendrá nada fácil, pues tendrá que definir su clasificación a cuartos de final venciendo a Napoli tras empatar a uno en la ida. Los culés tienen un camino harto complicado ya que de superar a los italianos podrían medirse ante el poderoso Bayern Múnich, si estos logran pasar al Chelsea de Inglaterra en otro de los duelos pendientes.

Es necesario señalar que a partir de los cuartos de final de esta actual Champions League, y por primera vez en la historia, todos los partidos se jugarán en una sede única que será en Portugal. La pandemia del coronavirus motivó a las autoridades de la UEFA a tomar esta edición protegiendo la salud y la integridad de todos los implicados.

La previa

La Champions League está próxima a reiniciarse, con un nuevo formato que acortará los plazos para definir al campeón. La UEFA determinó que desde los cuartos de final los partidos serán de eliminación directa, en una sede neutral, eligiendo a Portugal para el esperado desenlace.

No obstante, todavía quedaba un detalle por cubrir, dado que todas las llaves de los octavos de final no estaban definidas. El plan para estos cuatro partidos no había sido definido, pero estaba latente la posibilidad de que los equipos locales puedan jugar en sus propios estadios.

Finalmente la UEFA aclaró el panorama y confirmó que en las llaves restantes se respetarán las localías, con las fechas ya establecidas: viernes 7 y sábado 8 de agosto.

¿Qué partidos de octavos de final faltan en la Champions League?

Hay cuatro partidos que todavía necesitan definirse, ordenados con el club que jugará en casa en esta oportunidad:

Juventus vs Lyon (ida 0-1), Barcelona vs Napoli (ida 1-1), Bayern vs Chelsea (ida 3-0) y Manchester City vs Real Madrid (ida 2-1).

Los clasificados se unirán al Atalanta (eliminó a Valencia), Atlético Madrid (eliminó a Liverpool), PSG (eliminó a Borussia Dortmund) y Leipzig (eliminó a Tottenham). Este viernes 10 de julio se realizará un sorteo para definir las llaves de cuartos de final, que se jugarán en Lisboa.

¿Cómo se jugará la Europa League?

La Europa League también quedó suspendida en los octavos de final. El máximo ente rector del fútbol en el viejo continente informó que los equipos definirán esta fase en casa. Así se jugaron en la ida:

LASK vs Manchester United (0-5), Eintracht Frankfurt vs Basilea (0-3), Basaksehir vs Copenhague (1-0), Wolfsburgo vs Shaktar Donetsk (1-2), Olympiakos vs Wolverhampton (1-1) y Rangers vs Bayer Leverkusen (1-3).

Los choques Inter de Milán vs Getafe y Sevilla vs Roma no se disputaron, por lo que pasarán a definirse en un duelo único en Alemania. Recordemos que este certamen tendrá sus estapas finales en ciudades como Duisburgo, Gelsenkirchen, Dusseldorf y Colonia. El miércoles 5 y jueves 6 de agosto el balón rodará.