Champions League: cruces y fechas listos de los cuartos de final del torneo [FOTO]

Los cuartos de final de la Champions League quedaron definidos este viernes luego del sorteo que se realizó en la ciudad de Nyon, Suiza. Como se recuerda, el resto de clasificados a esta fase del torneo se conocerán el 7 y 8 de agosto cuando en sus respectivos estadios, Barcelona reciba a Napoli, Manchester City a Real Madrid, Juventus a Lyon y Bayern Múnich a Chelsea.

Tras definir estos cuatro equipos clasificados a los cuartos de final, todos los cruces ya quedaron precisados. Por ejemplo, el sorprendente Leipzig se medirá ante al Atlético Madrid en un duelo de pronóstico reservado. Por su parte, otra de las sorpresas del torneo: Atalanta, enfrentará al poderoso PSG de Neymar, Mbappé y compañía en un cotejo que se presenta favorable para los franceses.

Pero el plato fuerte de esta edición es sin duda el posible duelo entre Real Madrid y la Juventus de Cristiano Ronaldo. Los dirigidos por Zinedine Zidane primero tendrán que remontar un resultado adverso ante Manchester City por los octavos de la Champions. Pero de darse ese choque, el astro portugués enfrentaría al club que lo llevó al estrellato.

Cruces de cuartos de final de la Champions League

Barcelona tampoco la tendrá nada fácil, pues tendrá que definir su clasificación a cuartos de final venciendo a Napoli tras empatar a uno en la ida. Los culés tienen un camino harto complicado ya que de superar a los italianos podrían medirse ante el poderoso Bayern Múnich, si estos logran pasar al Chelsea de Inglaterra en otro de los duelos pendientes.

Es necesario señalar que a partir de los cuartos de final de esta actual Champions League, y por primera vez en la historia, todos los partidos se jugarán en una sede única que será en Portugal. La pandemia del coronavirus motivó a las autoridades de la UEFA a tomar esta edición protegiendo la salud y la integridad de todos los implicados.

Champions League: Calendario

Duelo pendientes de octavos de final

7 de agosto - 2:00 p.m.

Juventus vs. Lyon (0-1)

Manchester City vs. Real Madrid (2-1)

8 de agosto 2:00 p.m.

Barcelona vs. Napoli (1-1)

Bayern Múnich vs. Chelsea (3-0)

Cuartos de final - 12 al 15 de agosto

Atlético Madrid vs. Leipzig

PSG. vs. Atalanta

Ganador Manchester City/ Real Madrid vs. Ganador Juventus/Lyon

Ganador Barcelona/Napoli vs. Ganador Bayern Múnich/Chelsea

Semifinales - 18 y 19 de agosto

Gran final 21 de agosto

¿En qué estadios se jugará la Champions League?

La UEFA decidió que Portugal sea la sede única para la definición de la Champions League. Los estadios en los que se jugarán los partidos desde los cuartos de final son:

Estádio do Sport Lisboa del Benfica (que albergará la final)

Estadio José Alvalade del Sporting CP

La previa

Sorteo Champions League EN VIVO vía ESPN | este viernes 10 de julio desde las 5.00 a. m. (hora peruana) conocerás cómo quedarán conformadas las llaves para los cuartos de final y semifinales. Podrás disfrutar del evento por ESPN Play, Movistar+ y DAZN, además de las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El regreso de la Champions League está cada vez más cerca, con un novedoso cambio en el formato: ahora los duelos se definirán con un partido único y en una sede neutral. Aquí te contamos todos los detalles qué debes saber para el sorteo que se desarrollará en Nyon, Suiza, donde está la sede de la UEFA.

¿Qué equipos jugarán los cuartos de final de la Champions League?

Por el momento, solo la mitad de los participantes para los cuartos de final han sido confirmados.

Atalanta (Italia) - Atlético Madrid (España) - PSG (Francia) - Leipzig (Alemania)

Los restantes participantes se definirán de las llaves de octavos de final, que se jugarán el viernes 7 y sábado 8 de agosto, con el detalle que los clubes locales podrán definir en su estadio. Los partidos son los siguientes:

Juventus vs Lyon (0-1), Barcelona vs Napoli (1-1), Bayern vs Chelsea (3-0) y Manchester City vs Real Madrid (2-1).

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Champions League?

Los cuartos de final de la Champions League se jugarán desde el miércoles 12 al sábado 15 de agosto, con un encuentro por día. En tanto, las semifinales se disputarán el 18 y 19, mientras que la gran final el domingo 23 de agosto.

¿Habrá excepciones en el sorteo de la Champions League?

El sorteo de la Champions League para los cuartos de final y semifinales no tendrá excepciones para conformar las llaves. Los representantes de un mismo país podrán enfrentarse y tampoco habrá cabezas de serie.

¿En qué canales ver el Sorteo de la Champions League?

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Brasil: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: RMC Sport en direct, Eurosport France, Free, Eurosport Player France

Alemania: Eurosport, Sky Sport News HD, DAZN, Sky Go, Eurosport Player, TeleClub Sport Live

Internacional: YouTube, Barca TV, UEFA TV

Italia: Sky Sport Football, Eurosport Italy, NOW TV, SKY Go Italia

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal, Eurosport Portugal

España: DAZN, Mitele Plus, Eurosport Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, #Vamos, Eurosport Player Spain, RMTV

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 2

Estados Unidos: B/R Live

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora ver el Sorteo de la Champions League?

Perú: 5.00 a. m.

México: 5.00 a. m.

Ecuador: 5.00 a. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 a. m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 a. m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 a. m.

Colombia: 5.00 a. m.

Argentina: 7.00 a. m.

España: 12.00 p. m. (mediodía)

España (Islas Canarias): 11.00 a. m.

Uruguay: 7.00 a. m.

Paraguay: 6.00 a. m.

Chile: 6.00 a. m.

Brasil: 6.00 a. m.

Bolivia: 6.00 a. m.

Venezuela: 6.00 a. m.

Canadá: 5.00 a. m.

Italia: 12.00 p. m. (mediodía)

Francia: 12.00 p. m. (mediodía)

Alemania: 12.00 p. m. (mediodía)

Portugal: 11.00 a. m.

Holanda: 12.00 p. m. (mediodía)

Inglaterra: 11.00 a. m.

Sorteo de la Champions League EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el Sorteo de la Champions League, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar.