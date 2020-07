Champions League 2020-21: conoce a todos los clasificados a la fase de grupos hasta ahora [FOTOS]

La Champions League de esta temporada aún no finaliza, pero ya diferentes equipos han asegurado su boleto para la próxima edición. A continuación conoce la lista de 21 conjuntos ya clasificados a la fase de grupos, en los cuales sobresalen clubes top como el Real Madrid, Juventus o Liverpool; así como un debutante.



En total, son 32 equipos los que participan en la fase de grupos de la Champions League. La próxima temporada, pese a los sucesos acontecidos por la pandemia, no tendrá una variación y se mantendrá la distribución de ocho grupos con cuatro clubes cada uno.

Por ahora, 21 elencos ya lograron asegurar su cupo. Son 26 los cuadros (incluidos a los campeones de Champions League y Europa League) que tendrán un lugar definido en la fase de grupos y los otros seis restantes se conocerán a través de la ronda de 'Play-off'.



Real Madrid, Liverpool y Bayern Múnich van como los campeones de España, Inglatera y Alemania, respectivamente. En tanto, hasta el momento, solo hay un equipo que debutará por primera vez en la fase de grupos de Champions: el Medipol Başakşehir, que sorprendió a todos con su buen nivel en Turquía y logró su primer campeonato nacional.

Además, el Lokomotiv de Moscú, de Jefferson Farfán, también consiguió una plaza para la fase de grupos como segundo de la Premier League de Rusia. No obstante, es un enigma la participación del peruano en la próxima Champions, ya que no se sabe aún si renovará o no.

Clasificados a las fase de grupo Champions League 2020-21

Conoce a los 21 equipos ya clasificados para la próxima Champions League.



España: Real Madrid (1°), Barcelona (2°), Atlético de Madrid (3°) y Sevilla (4°).



Inglaterra: Liverpool (1°) y Manchester City (2°).



Italia: Juventus, Inter de Milán y Atalanta (Faltan definir sus ubicaciones y al cuarto clasificado).



Alemania: Bayern Múnich (1°), Borussia Dortmund (2°), Leipzig (3°) y Borussia Mönchengladbach (4°).



Francia: París Saint-Germain (1°) y Olympique Marsella (2°).



Rusia: Zenit (1°) y Lokomotiv Moscú (2°).



Portugal: Porto (1°)



Bélgica: Brujas (1°)



Ucrania: Shakhtar Donestk (1°)



Turquía: Medipol Başakşehir (1°)

¿Cuándo iniciará la fase de grupos de la Champions League 2020-21?

Las fechas de la ronda de 'Play Offs' de la próxima temporada de la Champions están previstas a iniciar el 8 de agosto y se prolongarán hasta el 30 de setiembre. Ya definidos a todos los integrantes de la fase de grupos, esta etapa se disputará desde el 20 de octubre al 29 de mayo del 2021.

¿Cuándo terminará la Champions League 2019-20?

Es importante recordar que la actual temporada de Champions League se reanudará desde el 7 de agosto y su final está programada para el domingo de agosto, en el estadio da Luz (Lisboa).