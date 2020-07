Pep Guardiola cree que Real Madrid puede voltear la llave al Manchester City [VIDEO]

El Manchester City de Pep Guardiola es uno de los equipos más poderosos de la Premier League y Europa, aunque el entrenador no logró asentar su vistoso juego en la Champions League. A pesar de la gran expectativa que generó, el técnico español sucumbió en las últimas tres ediciones con los ciudadanos.

Ahora sigue con su cuarta oportunidad en proceso y logró una ventaja de 2-1, de visita, sobre el Real Madrid en los octavos de final. La balanza está inclinada a favor del Manchester City y sus hinchas se ilusionan con seguir avanzando, tratando de aprovechar que en adelante serán juegos de eliminación directa.

No obstante, a pesar del camino favorable, Pep Guardiola no se confía y tiene mucho respeto por el Real Madrid, rival que cree podría remontar la serie. El DT español tuvo una entrevista con DAZN, en la que reveló no sentirse confiado por el triunfo que lograron en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Tenemos una ventaja por el encuentro de ida, pero si vamos a salir a jugar con ese resultado, vamos a tener muchas dificultades para poder avanzar”, explicó Pep Guardiola en la conversación. El plan del Manchester City no es salir a especular, sino a asegurar por completo la llave para avanzar.

“Intentaremos llegar al minuto 95 diciendo que lo hemos conseguido nosotros, con lo bueno y lo malo que puede tener el equipo”, añadió. Recordemos que la UEFA ha permitido que el Manchester City pueda jugar en el Etihad Stadium, en casa pero sin público, en esta definición de octavos de final de la Champions.

“No debemos pesar en la ventaja que tenemos. Si existe un equipo que pueda revertir resultados es el Real Madrid, así también otros grandes como Barcelona o el Bayern Munich. Saben bien de estas competiciones y la forma en que se debe jugar”, sentenció Pep Guardiola. ¿Manchester City consolidará su resultado?

¿Cuándo se jugará el Manchester City vs Real Madrid?

El Manchester City vs Real Madrid se jugará el viernes 7 de agosto en el Etihad Stadium, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.