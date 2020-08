Barcelona vs. Napoli: Quique Setién ensayó su once titular para la Champions

Este sábado se conocerá a los dos últimos clasificados para los cuartos de final de la Champions League, instancia en que se jugará a partido único y todos los encuentros en Portugal. Las dos llaves que se jugarán son el Bayern Munich vs. Chelsea y Barcelona vs. Napoli. Precisamente sobre el duelo entre españoles e italianos. Quique Setién ya tiene su posible once titular.

Lo primero que tiene claro Quique Setién es que no podrá contar con los jugadores Sergio Busquets, Arturo Vidal y probablemente el brasileño Arthur. A partir de ello, el técnico empezó a bosquejar su once titular, el mismo equipo que ha venido ensayando durante los últimos días.

En la zona ofensiva, Quite Setién contará con su tridente de lujo, puesto que el francés ya se recuperó de la lesión que lo alejó de las últimas fechas de LaLiga. Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann serán las principales cartas ofensivas para buscar la clasificación a los cuartos de final.

Por ahora, la única duda que pasa por la mente de Quique Setién es el mediocampo. Si bien es cierto el técnico piensa utilizar a De Jong, Rakitic y Sergi Roberto, también está la clara opción de Riqui Puig. Este jugador ha hecho un final espectacular de temporada y le ha dado una nueva dinámica al cuadro culé.

En el arco no habrá mayores sorpresas, pues Ter Stegen es el fijo e inamovible. En la zona defensiva, Setién mandará a Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet y Jordi Alba. Este es el equipo que viene ensayando el comando técnico en los últimos días y que todo apunta que será el que buscará su pase a los cuartos de final este sábado ante Napoli.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Rakitic y Sergi Roberto (Riqui Puig), Messi, Suárez y Griezmann.

Cuándo juega Barcelona vs. Napoli

Este sábado Barcelona vs Napoli buscan el último cupo para los cuartos de final de la Champions League desde las 2 de la tarde hora de Perú.

Qué canal Transmite EN VIVO Champions League

En Perú ESPN y Fox Sports son los encargados de transmitir EN VIVO EN DIRECTO los partidos de la Champions League.

A qué hora juega Barcelona vs. Napoli

Desde las 2:00 p.m. hora de Perú, Barcelona y Napoli se enfrentan por la Champions League.

En dónde juegan Barcelona vs Napoli

El estadio Camp Nou albergará el duelo de vuelta entre Barcelona vs Napoli por los octavos de final. El ganador avanzará a los cuartos de final.