Neymar y su sueño con PSG: “Queremos acabar la temporada con la Champions League”

Hace exactamente 3 años y un día, Neymar sorprendía al mundo al abandonar Barcelona y ficha por el PSG por una exorbitante cifra. Y es que los 222 millones de euros que pagó el propietario del cuadro parisino lo convirtieron en el pase de un jugador más caro de la historia generando grandes expectativas.

Lamentablemente, y a pesar de los títulos, el astro brasileño aún no ha podido cumplir el sueño máximo de los hinchas del PSG que es levantar la ansiada Champions League. Sin embargo, durante una entrevista para la página del club, Neymar aseguró que ganar ‘La Orejona’ es el principal objetivo de todo el plantel.

“Estamos formando una familia que comparte este gran objetivo que tenemos ante todo el mundo. Queremos acabar la temporada con la Champions League. Vamos a batirnos para ello", señaló el ex Santos.

Por otro lado, el habilidoso atacante campeón de la Copa Confederaciones con Brasil en el 2013, aseguró que hoy vive su mejor momento en PSG y que fueron las lesiones las que no lo dejaron brillar durante estos tres años en el club.

"En estos tres años he adquirido mucha experiencia, he vivido grandes momentos pero también complicados, sobre todo cuando no he podido jugar por culpa de las lesiones. Con la ayuda de mis compañeros, pude sobreponerme y concentrarme para todo el mundo, traducido en títulos a través de mi rendimiento. Nuestros aficionados pueden apreciar la implicación de nuestro equipo en cualquier partido. Creo que actualmente vivo mi mejor momento desde que llegara a París”, sentenció.

Como se recuerda, PSG sigue vivo en esta actual Champions League donde afrontará los cuartos de final de este torneo ante el sorpresivo Atalanta de Italia. El cuadro parisino es el favorito para clasificar a semifinales a pesar que Kilyan Mbappé podría no llegar a este encuentro por lesión.