Pep Guardiola ridiculiza a Benzema al ser comparado con Messi: "Es uno más en la lista"

Menos de 24 horas nos separa del que será el partido más esperado: Real Madrid vs Manchester City en Inglaterra. Y, en la previa de este encuentro, Pep Guardiola, una vez más, se robó el show tras responder una pregunta sobre Karim Benzema, quien fue comparado con Lionel Messi.

"Es un jugador increíble, desde que estaba en el Olympique de Lyon. Desde que estaba en el Barcelona hasta ahora han salido 20 futbolistas con la misma pregunta de si están al nivel de Messi. Es uno más en la lista...", contestó Pep Guardiola en la habitual conferencia de prensa.

La comparación entre Messi y Karim Benzema es por el gran momento que tiene atravesando el delantero francés, pues en las últimas diez fechas jugadas con el Real Madrid ha logrado convertir 7 soles y dos asistencias en LaLiga. Sin Bale, el atacante es la principal carta ofensiva de gol para Zidane.

En otro momento, Pep Guardiola dejó en claro que ganar al Real Madrid no solo es una necesidad, sino uno de sus máximos placeres, pues se considerada catalán de corazón. "Siempre seré hincha del Barcelona, es donde crecí y donde me convertí en lo que soy. Así que, si me enfrento a ellos, quiero vencerlos".

Tanto Manchester City como Real Madrid han tenido el tiempo suficiente para preparar el encuentro de vuelta de la Champions. Los españoles necesitan remontar el 2-1 en la ida, mientras que, los ingleses pueden avanzar a cuartos de final tan solo con un empate ¡Que empiece la batalla titánica!

"Estamos listos. Todo entrenador tiene una idea de partido, luego él habla por sí mismo. Nuestra idea es llevar al partido a la zona en la que más daño les podemos hacer, en la que hagamos más cosas de las que trabajamos. Ojalá podamos demostrar que Courtois está en un gran momento", finalizó Pep Guardiola.