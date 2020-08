Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: transmisión vía ESPN 2 y FOX Sports por Champions League

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO GRATIS | El partido más apasionante de la vuelta de los octavos de la Champions League se disputará este viernes 8 de agosto (2:00 p. m. hora peruana; 4:00 p. m. hora argentina) en el imponente Etihad Stadium de Mánchester donde los pupilos de Zidane buscar revertir el resultado en contra (2-1) que encajaron como locales en el Bernabéu. La transmisión del juego estará a cargo por las señales televisivas de ESPN 2 y FOX Sports en Latinoamérica; TUDN en los Estados Unidos; Movistar Liga de Campeones, Movistar + y la OTT de Mitele Plus Fútbol Total en España; y SKY Sports para Italia y Alemania. Sigue el MINUTO x MINUTO con todos los detalles como estadísticas, previa, resumen y videos de goles por Libero.pe.

El majestuoso himno de la Champions League volverá a sonar alrededor del mundo luego de más de cuatro meses, y lo hará nada menos que con un electrizante cotejo: Real Madrid vs. Manchester City.

Los 'Ciudadanos' buscarán hacerse fuertes de local —sin la presencia de su afición— con la ventaja de estar un gol arriba en la serie (2-1) gracias a su victoria en la ida. Además, Guardiola no se guardará nada y mandará al campo a lo mejor que tiene para tratar de dejar fuera al club más ganador de la competición.

La 'Casa blanca', por su parte, no podrá contar con Sergio Ramos por suspensión, pero sí con su columna vertebral conformada por Courtois, Varane, Casemiro y Karim Benzema, siendo este último la principal carta de gol de los suyos.

Asimismo, cuentan con la jerarquía y sabiduría de un “viejo zorro” como Zinedine Zidane en las rondas de KO, ya que el francés ha ganado las 15 eliminatorias que disputó como DT. Es decir, jamás ha sido eliminado de la antiguamente conocida como Copa de Europa

Principales ausencias en el Real Madrid vs. Manchester City

En los merengues sobresalen las bajas de Sergio Ramos por suspensión, James Rodríguez y Gareth Bale por decisión técnica y Mariano Díaz, hace algunos días diagnosticado con coronavirus.

Los ingleses, por su parte, no podrán contar con Sergio Aguero ni tampoco Benjamin Mendy, ambos por lesión.

Palabra de Pep Guardiola

"Ya hace mucho tiempo que jugamos el partido de ida, ahora es muy diferente. Jugaremos sin nuestra gente, pero en casa. Tengo la sensación de que estamos listos de jugar y de ganar. Todos los entrenadores tenemos una idea de partido y luego el partido habla por sí solo. Lo que sí queremos es intentar ganarlo. Siempre seré aficionado del Barcelona, es donde crecí y donde me he convertido en lo que soy. Pero si me enfrento a ellos, quiero vencerlos".

Palabra de Zinedine Zidane

"El equipo está bien porque nos hemos preparado para este partido. Sabemos que llevamos desventaja pero es otra final y vamos a intentar hacer un gran partido.No sé lo que va a pasar mañana (este viernes), pero va a ser un buen partido entre dos equipos muy buenos y eso es lo más importante. Sabemos la situación por el resultado de la ida. Son cuatro finales si queremos llegar hasta el final y afrontamos la primera".

Real Madrid vs. Manchester City: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, García, Laporte, Cancelo; Rodrigo, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Sterling y Gabriel Jesús.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Hazard y Benzema.