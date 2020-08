Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO vía Movistar ONLINE: horarios y canales por Champions League

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO jugarán este viernes 7 de agosto (21:00 p. m. horario de Madrid, capital de España), en el Etihad Stadium por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin el capitán Sergio Ramos (expulsado en la ida) pero con el belga Eden Hazard, los merengues buscará la remontada en Inglaterra tras caer (2-1) en el primer duelo disputado en el estadio Santiago Bernabéu. La transmisión del partido de fútbol en vivo será televisado por los canales españoles de Movistar Liga de Campeones, Movistar LaLiga, Movistar Deportes y Movistar Plus. También se podrá ver a través vía LIVE STREAMING de la aplicación Mitele Plus. Si deseas ver los videos de los goles, los horarios, los canales y toda la información GRATIS vía INTERNET lo puedes hacer en el MINUTO x MINUTO del portal web del diario Libero.pe.

Manchester City contra Real Madrid

La visita del Real Madrid al Etihad Stadium para la vuelta de los octavos de final de la Champions League no será fácil. Los dirigidos por Zinedine Zidane ganaron impulso y confianza después de conquistar la estrella número 24 de LaLiga Santander, pero aquel 2-1 recibido antes de la cuarentena (por la COVID-19) por los de Pep Guardiola en el Manchester City parece ser un resultado difícil de superar. Las ausencias más importantes de ambos equipos serán la de Sergio Ramos (RM) y Sergio Agüero (City).

Lo hará con una misión casi imposible. El Real Madrid, club más galardonado de Europa con 13 títulos, tendrá que remontar por primera vez en su historia un resultado adverso tras caer en la ida como local. Nunca antes en la Copa de Europa, el Real Madrid consiguió esa hazaña. Además, Zidane, como entrenador, jamás ha sido eliminado en la Champions League y Guardiola, técnico del Manchester City, ha conseguido que el francés se asome al abismo.

El técnico blanco tendrá una baja sensible para afrontar una remontada que se antoja complicadísima. Sin Sergio Ramos, sancionado tras su expulsión en la ida, Éder Militao sustituirá a su capitán en el centro de la defensa. Mientras, Guardiola deberá lidiar con las ausencias de Benjamin Mendy (también sancionado) y del lesionado Sergio "Kun" Agüero. Ese es el guión de un duelo en el que el Real Madrid, esta vez, no es favorito.

Los informes de la prensa española han sugerido que Eden Hazard está sintiendo algún tipo de molestia en el tobillo, pero sería extremadamente sorprendente verlo no estar en la alineación inicial. Aparte de eso, Valverde, Isco y Asensio son tres jugadores que luchan por el otro lugar en la alineación, dependiendo de lo que el entrenador Zidane decida hacer con la formación del equipo.

Si Isco comienza, eso le daría a Zidane la opción de jugar con un diamante 4-4-2 con el centrocampista español detrás de Hazard y Benzema. La versatilidad de Isco también le permitiría a Zidane desplegar un 4-3-3 con él en el ala derecha, aunque Asensio sería más adecuado para ese lugar. Finalmente, si Zidane quiere presionar más alto en el campo y ofrecer más cobertura defensiva a través de un 4-4-2 regular, Valverde será el elegido.

Formaciones probables Real Madrid vs. Manchester City

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Raphael Varane, Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco Alarcón, Eden Hazard y Karim Benzema.

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Mahrez, Gabriel Jesus.

Historial Real Madrid vs. Manchester City

2020-02-26 | Real Madrid 1-2 Manchester City

2016-05-04 | Real Madrid 1-0 Manchester City

2016-04-26 | Manchester City 0-0 Real Madrid

2012-11-21 | Manchester City 1-1 Real Madrid

2012-09-18 | Real Madrid 3-2 Manchester City

¿Qué es el Real Madrid?

El Real Madrid Club de Fútbol, más conocido simplemente como Real Madrid, es una entidad polideportiva con sede en Madrid, España.

¿Qué es el Manchester City?

El Manchester City Football Club es un club de fútbol de Mánchester, Inglaterra que juega en la Premier League. Fue fundado en 23 de noviembre de 1880 bajo el nombre de St. Mark's, luego pasó a llamarse Ardwick Association Football Club en 1887 y finalmente, el 16 de abril de 1894, se convirtió en el Manchester City.

Etihad Stadium

El Estadio Ciudad de Mánchester, conocido desde 2011 como Etihad Stadium por razones de patrocinio, ​ también conocido como COMS o Eastlands, es un estadio situado en la ciudad de Mánchester, que es el estadio oficial del Manchester City.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.