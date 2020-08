Cristiano Ronaldo le da vida a Juventus sobre Lyon al anotar el 1-1 de penal

Juventus sigue vivo en este encuentro de octavos de final de Champions League ante Lyon luego de la anotación realizada por Cristiano Ronaldo desde los 12 pasos. El astro portugués volvió a demostrar que es infalible desde esta vía devolviéndole la vida al equipo italiano.

Quien hasta el momento era la figura de Lyon, se terminó convirtiendo en el salvador de Juventus en el cierre del primer tiempo. Y es que una pelota que buscaba a cualquier jugador del cuadro italiano terminó impactando en la mano de Memphis Depay.

El juez del encuentro no dudó en cobrar penal y amonestar al delantero holandés que no salía de su asombro al considerar que no era para penal el impacto en su brazo. Cristiano Ronaldo, que minutos antes había tenido una ocasión clarísima de gol, tomó el balón y la acomodó con la única consigna de anota el empate.

Este llegó a poco del final de la primera parte y devuelve la vida a Juventus que por ahora tiene que remontar un marcador de 2-1 a favor de Lyon. Mientras que el astro portugués llegó a los 36 goles en la temporada sumando torneos italianos y Champions League.