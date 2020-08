Varane sobre la eliminación del Real Madrid: "Esta derrota es mía, he fallado"

Raphael Varane quiere dar cara a sus problemas. El defensor vivió la noche más negra desde que llegó al Real Madrid y pidió disculpas a sus compañeros por la eliminación de la Champions League. El central fue protagonista de los goles del Manchester City y es señalado por los fanáticos del cuadro blanco.

Sin la presencia de Sergio Ramos, Varane era el llamado a asumir el liderazgo de la defensa, pero no pudo cumplir una buena labor. Con la presión de los atacantes del Manchester City, el central francés perdió dos balones en la salida que permitió a los ciudadanos convertir dos goles.

Dolido, buscando consuelo, el francés habló con la prensa para mandar un mensaje a sus compañeros y fanáticos del Real Madrid. Varane pidió disculpas por sus errores y señaló que ya está trabajando para dar vuelta a la página y regresar más fuerte.

"Quiero dar la cara porque esta derrota es mía, la tengo que asumir. Tengo mi responsabilidad en esta derrota. Lo habíamos preparado bien pero los errores se pagan. Estoy triste por mis compañeros", explicó el defensor a Movistar.

Sobre los errores en la defensa, Varane señaló: "Me sentía bien en el partido, quizás hemos arriesgado demasiado al principio y lo hemos pagado caro. Agradezco el apoyo de mis compañeros, no me ha pasado muchas veces en mi carrera. Hay zonas en el campo donde se paga muy caro, es así, no hay más explicaciones".

"No hay que hablar mucho, todos saben que estoy triste y que lo tengo que asumir. Hay que tener carácter para volver mejor y más fuerte y ya pienso en ello. Va a ser una noche complicada, soy competidor, hemos perdido y he fallado. Obviamente no me voy contento", finalizó.