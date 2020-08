Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO ONLINE FOX Sports: ¿a qué hora juegan y dónde ver Champions League?

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO vía FOX Sports (Latinoamérica), ESPN (México y Centroamérica) y ESPN Play (General). Bávaros y blues volverán a verse las caras este sábado 8 de agosto (2:00 p. m. hora peruana) en el estadio Allianz Arena por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con la presencia de Robert Lewandowski, los teutones quieren liquidar la serie en Alemania tras la ventaja (3-0) conseguida en Stamford Bridge antes de la 'parón' a causa del COVID-19. La transmisión en España estará a cargo por los canales Movistar Liga de Campeones, Movistar LaLiga y Movistar Plus; también podrás verlo por el servicio live streaming de Mitele Plus. En Estados Unidos, lo hará TUDN. Sigue el MINUTO x MINUTO con todos los horarios y los videos de los goles en INTERNET por la web del diario Libero.pe.

No habrá mucha historia este sábado en Múnich donde se medirá un Bayern Múnich con más de pie y medio en cuartos de final contra un Chelsea en horas muy bajas y con la cabeza ya puesta en la temporada que viene. El Bayern llega al duelo de vuelta contra el Chelsea con una renta cómoda tras haberse impuesto por 0-3 en la ida en Londres lo que se da una buena base para ratificar el pase a cuartos en la Allianz Arena de Múnich.

Desde que terminó la pausa forzada por la pandemia los bávaros se han mostrado intratables y han ganado todos sus compromisos. En la UEFA Champions League, desde que se inició la temporada, el Bayern Múnich viene sumando sus partidos por victorias.

De cara al duelo contra el Chelsea se procuró compensar eso con un amistoso ante el Olimpique Marseille, que los bávaros ganaron por 1-0 y en el que, pese a lo estrecho del marcador, fueron claros dominadores en todos los aspectos.

El Chelsea llega a este encuentro con lo justo y en un estado de ánimo muy bajo, tras la derrota en la final de la FA Cup ante el Arsenal. Los de Frank Lampard tienen una cantidad de bajas muy importante. Marcos Alonso está fuera por haber sido expulsado en la ida, Jorginho, por acumulación de tarjetas amarillas, Christian Pulisic, César Azpilicueta y Pedro Rodríguez se lesionaron contra los 'Gunners' y no llegan a tiempo para la remontada.

Formaciones probables: Bayern Múnich vs. Chelsea

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Alphonse Davies; Thiago Alcántara, Leon Goretzka; Sergei Gnabry, Thomas Müller, Coutinho y Robert Lewandowski.

Chelsea: Willy Caballero; Rudiger, Zouma, Andreas Christensen, James; N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Emerson; Mount, Olivier Giroud y Hudson-Odoi.

Bayern Múnich vs. Chelsea: ficha del partido

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 7 de agosto ¿Dónde? Allianz Arena ¿A qué hora? 14:00 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? FOX Sports y ESPN (Norte)

Bayern Múnich vs. Chelsea: horarios del mundo

País Horario España 21:00 p. m. Colombia 14:00 p. m. Ecuador 14:00 p. m. Argentina 16:00 p. m. Chile 15:00 p. m. Uruguay 16:00 p. m. Bolivia 15:00 p. m. Alemania 21:00 p. m. Perú 14:00 p. m. México 14:00 p. m. EEUU (Los Angeles) 12:00 p. m. EEUU (Texas) 14:00 p. m. EEUU (Miami) 15:00 p. m. Venezuela 15:00 p. m. Bolivia 15:00 p. m. Costa Rica 13:00 p. m. Honduras 13:00 p. m. Puerto Rico 15:00 p. m. Guatemala 13:00 p. m. República Dominicana 15:00 p. m. El Salvador 13:00 p. m. Panamá 13:00 p. m. Italia 21:00 p. m. Francia 21:00 p. n.

Bayern Múnich vs. Chelsea: Guía TV de canales oficiales para ver partido de hoy

Perú: FOX Sports, FOX Play y ESPN Play.

Bélgica: Proximus Sports, Club RTL, Vier

Brasil: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Costa Rica: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: FOX Sports, FOX Play, ESPN Play.

Alemania: Sky Sport UHD, TeleClub Sport Live, Sky Sport 2/HD, Sky Go

Honduras: ESPN Norte y ESPN Play Norte.

México: ESPN Norte y ESPN Play Norte.

Paraguay: FOX Sports, FOX Play y ESPN Play.

España: Movistar+, Mitele Plus y Movistar Liga de Campeones.

Estados Unidos: TUDN USA, CBS All Access, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, CBS Sports Network, TUDNxtra, ZonaFutbol

Venezuela: FOX Sports, FOX Play y ESPN Play.

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO Bayern Múnich vs. Chelsea?

DirecTV (Perú): Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV (Argentina): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Uruguay): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Chile): Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV (Colombia): Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV (Ecuador): Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV (Venezuela): Canal 624 (SD).

Movistar (Perú): Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar (Chile): Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar (Argentina): Canal 201 (HD).

Claro TV (Perú): Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD).

Claro TV (Chile): Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV (Colombia): Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV (Ecuador): Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV (Argentina): Canal 107 (HD).

Telecentro (Argentina): Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión (Argentina): Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable (Ecuador): Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD).

VTR (Chile): Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal (Argentina): Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox (Argentina): Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow (Argentina): Canal 103 (HD).

¿Dónde ver TUDN EN VIVO Bayern Múnich vs. Chelsea?

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Bayern Múnich vs. Chelsea? (Canal ESPN Norte)

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Bayern Múnich vs. Chelsea?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Chelsea por Champions League.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO Bayern Múnich vs. Chelsea?

OTT Mitele PLUS: Bayern Múnich vs. Chelsea - Live TV

Más noticias de Champions League

Bayern Múnich vs. Chelsea: así pagan las casas de apuestas

Apuestas Bayern Múnich Empate Chelsea Bwin 1.36 5.50 7.50 Bet365 1.36 5.50 7.50 Betsson 1.40 5.70 7.10 Doradobet 1.40 5.40 7.20 Betfair 1.34 5.50 7.50

Historial de partidos | Bayern Múnich vs. Chelsea

2020-02-25 | Chelsea 0-3 Bayern Múnich

2013-08-30 | Bayern Múnich 2-2 Chelsea

2012-05-19 | Bayern Múnich 1-1 (3-4 pen.) Chelsea

2005-04-12 | Bayern Múnich 3-2 Chelsea CF

2005-04-06 | Chelsea 4-2 Bayern Múnich

¿Qué es el Bayern Múnich?

El Bayern de Múnich​​ es una entidad deportiva profesional de la ciudad de Múnich, Alemania. Fue fundado el 27 de febrero de 1900 por once jugadores liderados por Franz John.​ Es uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo, ​ es conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en la 1. Bundesliga.

¿Qué es el Chelsea?

El Chelsea Football Club, conocido simplemente como Chelsea, es un club de fútbol profesional de Inglaterra con sede en el distrito de Fulham, que disputa actualmente la Premier League, máxima competición futbolística de ese país.

Allianz Arena

El Allianz Arena es un estadio de fútbol ubicado en el barrio de Fröttmaning, al norte de Múnich, en el estado federado de Baviera, Alemania. Alberga los partidos como local del F. C. Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania, equipo que previamente disputaba sus partidos de local en el Estadio Olímpico de Múnich.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

¿Cómo ver la Champions GRATIS por INTERNET?

A través de aplicaciones de Mitele Plus o ESPN PLay en tus primeros días de contrato con tu servicio de cable. También puedes seguir el minuto a minuto con al reproducción de los goles en video por Libero.pe.

¿Cómo ver la Champions sin pagar?

En el minuto a minuto de Libero.pe se puede apreciar el juego Real Madrid vs. Manchester City con la reproducción de los goles al instante.