Pjanic dejó un polémico mensaje a Sarri antes de marcharse al Barcelona

El último viernes, Miralem Pjanic jugó su último partido con la Juventus, pues fueron eliminados de la Champions League a manos del Lyon. Este resultado, sin dudas, trajo grandes consecuencias, como la crítica de los jugadores a Maurizio Sarri y finalmente su destitución de la dirección técnica bianconeri.

“El hermoso juego de Sarri, quiero decir, en el Napoli, no este año: este año jugó de manera diferente”, explicó Miralem Pjanic para Sky Sports tras la temprana eliminación de la Juventus en octavos de final de la Champions League a pesar del triunfo por 2-1 y un doblete de Cristiano Ronaldo.

Pero eso no fue todo, sino que Pjanic prosiguió con sus declaraciones a la fuente mencionada. “Los últimos meses no han ido como yo quería, esperaba jugar más, no sé por qué fue así. El Nápoles estuvo involucrado con el entrenador, este año tuvimos algunos problemas. No debemos menospreciar lo que hemos hecho, ganar no es fácil, aunque lo logremos. La Juve debe seguir haciendo cosas extraordinarias, pero en Europa tenemos que hacer más, este club debe ganar".

Y, sin menospreciar al rival, Pjanic señaló que Lyon no fue superior, sino que nunca supieron como revertir la situación a pesar que lo intentaron en cada minuto, pero no obtuvieron resultados. “El paso de ronda nos costó en la ida, en dos partidos no pudimos adelantar al Lyon, que está a nuestro alcance".

“Último partido amargo, una gran decepción para nosotros, queríamos pasar. Lo teníamos todo en la mano, aunque empezáramos mal con el penalti. Salimos, pero no lo hicimos, lo sentimos mucho. Es difícil de aceptar, este club tiene que aspirar a mucho más. Los últimos años lo han demostrado mucho mejor, espero que este grupo haga más y estoy seguro que lo hará”, finalizó Miralem Pjanic.

Tras este resultado, Miralem Pjanic se unirá en los próximos días a Barcelona, donde pasará exámenes médicos y luego firmar su contrato. Mientras tanto, en Italia, Juventus anunció la salida de Maurizio Sarri y entre los candidatos para tomar el puesto está Zidane, Pochettino, y Filippo Inzaghi.