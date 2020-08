Luis Suárez señala que Bayern Munich es uno de los candidatos para alzar la 'Orejona'

Luis Suárez anotó un gol de penal en la victoria del Barcelona 3-1 ante el Napoli y así clasificando a los cuartos de final de la Champions League. Estos encuentros se jugarán a encuentro único en Lisboa y el cuadro azulgrana chocará ante el Bayern Munich.

En ese sentido, el delantero declaró tras el triunfo que el cuadro alemán es uno de los favoritos para alzar la 'Orejona', pero recalcó que el conjunto 'culé' y los seis equipos restantes también son serios candidatos. " (...) Hay que jugar los partidos" recalcó para Movistar +.

Con respecto al duelo ante los dirigidos por Gennaro Gattuso, el futbolista uruguayo recalcó que ellos generaron ocasiones de gol tal y como lo hacen en Italia. " (...) El susto fue la principio pero no convirtieron y marcamos", comentó.

"Desde hace dos semanas, desde que terminó LaLiga, estamos preparando el encuentro sabiendo de la dificultado de un rival que nos puso las cosas complicadas en la ida", precisó el 'charrúa'.

Es importante mencionar que las otras llaves a partido único en cuartos de final serán: Olympique Lyon vs Manchester City, Atalante vs PSG y Atlético de Madrid vs RB Leipzig. Estos duelos se jugarán en Lisboa entre el 12 y 15 de agosto.

