Gattuso alzó su voz de protesta: "El gol de Lenglet es una falta que no se pita"

Barcelona goleó 3-1 a Napoli y clasificó a los cuartos de final de la Champions League. Los azulgranas demostraron un juego superior y superaron en varios pasajes del encuentro a los italianos. Sin embargo, en el primer gol de los catalanes, Clément Lenglet es acusado de cometer una falta al momento de convertir el primer tanto de los españoles.

El árbitro del encuentro revisó con el VAR la jugada y determinó que el francés no cometió ninguna falta. Gennaro Gattuso, estratega de los italianos, no comparte la decisión del colegiado del encuentro y en conferencia de prensa alzó su voz de protesta. El italiano indicó que no ese tanto cambió el transcurso del duelo.

"Ese gol, con esa falta, no se puede dar. No quiero que sea una excusa, habríamos perdido igual, pero es una falta clara. El gol que se ha dado (el de Lenglet) no se puede dar. Una falta que no se pita es increíble”, explicó el entrenador de los italianos, visiblemente fastidiado.

FOTO: EFE

El estratega explicó que tuvieron claras ocasiones para anotar, pero no estuvieron finos para convertir. A pesar de la derrota, Gattuso se mostró tranquilo por el desempeño de sus jugadores y señaló que están en un camino correcto para seguir mejorando.

"Hemos cometido errores y lo hemos pagado muy caro. Llegar aquí y jugar como hemos jugado y hacer las cosas que hemos hecho está bien.Hay decepción, pero el camino de mi equipo es bueno. Hemos demostrado que tenemos un grupo muy fuerte”, indicó.

Finalmente, dejó un mensaje que no gustará al Barcelona. "Jugar contra el Barca ahora no es como hace ocho años, porque hay tres jugadores que no presionan.Para poder defender bien, antes hay que saber mantener la posesión del balón. Un 53% de posesión de balón aquí contra el Barca es muy difícil”, finalizó.