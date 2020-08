Champions League: así es el protocolo UEFA para los equipos con casos de coronavirus [VIDEO]

La Champions League entrará a su etapa de cuartos de final a partir de este miércoles 12 de agosto, la cual se disputarán en Portugal, sede neutral. Esta vez será un solo partido de definición debido a la pandemia del coronavirus, pero esto no ha impedido que los clubes participantes tengan contagiados en sus filas.

En las últimas horas se confirmó que el Atlético Madrid, uno de los clubes que está dentro de los mejores ocho, detectó a dos integrantes de su plantilla con COVID-19. De inmediato se extendió la preocupación por los ‘Colchoneros’ y si todavía podrían participar en la Champions League con esta situación.

La respuesta inmediata es que sí, aunque en definitiva si los infectados pertenecen al equipo principal, las autoridades médicas definirán su participación. La UEFA, el máximo ente rector del fútbol en Europa, contempló esta posibilidad y por ello organizó un protocolo de seguridad sanitaria que aquí detallamos.

Según el documento, del que todos los participantes tienen conocimiento, un club podrá presentarse en el campo si tiene 13 jugadores, incluyendo un arquero, habilitados para jugar. Y en caso no puedan llegar a ese número, futbolistas inscritos, pero que no viajaron, podrán unirse a la nómina.

No obstante, la UEFA también analiza la peor de las circunstancias, aunque tal vez no sea favorable para el equipo. Si no llegan al número solicitado en el plantel, el choque podría ser aplazado o darlo por perdido, lo que se definirá dependiendo de la situación que atraviesen los contagiados.

Por ahora, Atlético Madrid no tendrá problemas para enfrentar al RB Leipzig, pero tomarán sus precauciones. En las próximas horas pasarán por pruebas PCR a todos sus integrantes, mientras que habrá extremo cuidado con los infectados y con quienes han tenido contacto cercano para no tener problemas.