Neymar gana lo mismo que todo el plantel Atalanta, su rival por Champions League [VIDEO]

PSG de Francia es uno de los grandes aspirantes a obtener el trofeo de la Champions League, pero en las últimas temporadas no logró asentarse por completo para llegar a las instancias finales. Esta vez se encuentra en cuartos de final, etapa en la que se enfrentará al Atalanta de Italia, un sorpresivo protagonista.

Neymar es una de las principales estrellas del equipo parisino, que llegó en busca de liderar al equipo para obtener la corona internacional. El fichaje el brasileño tuvo un costo de 222 millones de euros y su sueldo anual también es muy alto, cantidad que cubriría por completo a la plantilla del Atalanta.

El modesto equipo italiano está en búsqueda de la gloria deportiva, aunque tal vez en el inicio de la temporada no se hubieran planteado llegar tan lejos. La directiva no realizó gran inversión para conformar el plantel actual que Gian Piero Gasperini maneja, así que sus gastos no son tan altos.

Las cifras que manejan en comparación con el Paris Saint Germain son tan menores que hasta solo el sueldo anual de Neymar saldaría todos los pagos del Atalanta. ¿Cómo es eso? Primero, debemos explicar el ‘10’ brasileño tiene una remuneración bruta de 36 millones de euros al año, sin incluir otras variables.

Por su parte, en Atalanta tienen a Alejandro Gómez, Duván Zapata y Luis Muriel como principales figuras, quienes pueden llegar desde 1.2 a 1.8 millones de euros al año, dependiente de las variables, según informa La Gazzetta dello Sport. En tanto, los jugadores restantes tienen todavía ingresos menores.

Sumando los gastos por sueldo de los jugadores del club, el tope sería entre 33 y 36 millones de euros, cantidad antes mencionada que gana Neymar tras completar un calendario. Las diferencias económicas son impresionantes, pero al final el fútbol pesará para definir al semifinalista de la Champions League.