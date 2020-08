Lottar Matthäus ve como favorito al Bayern Múnich: “Messi solo no alcanzará para frenarlos”

Portugal se encuentra listo para albergar las instancias finales de Champions League las cuales tendrán partidos de gran trascendía. Pero el cotejo con más historia de todos será el protagonizado por Barcelona vs. Bayern Múnich que se jugará este viernes 14 de agostos en el Estadio Da Luz de Lisboa.

Para muchos, el gran nivel mostrado por el cuadro bávaro en estas últimas semanas lo colocan como el claro favorito para avanzar de ronda ante un rival que centra en Lionel Messi todas sus esperanzas. Por ello, Lottar Matthäus, histórico jugador del Bayern señaló que este Barza no da miedo y que el crack argentino no será suficiente.

"El Barça de hoy ya no es el de antes, no me da miedo. Tienen a Lionel Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern", expresó para Bild de Alemania.

"Naturalmente que el Barça tiene la calidad para sacar lo mejor de sí en un partido. Pero creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer las cosas mal para perder ante este Barcelona", agregó.

Por otro lado, Matthäus afirmó que Lionel Messi tendrá un duelo especial ante su sucesor como el mejor jugador del mundo. Y es que para el alemán, Robert Lewandowski no solo es el mejor delantero, sino que es el jugador más destacado de la actualidad.

"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solo el mejor delantero", sentenció. Como se recuerda, solo Barcelona y Bayern Múnich son los únicos dos equipos campeones de la actual Champions League que tendrá de todas maneras un finalista que nunca ganó este torneo.