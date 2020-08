Horarios, canales, TV y dónde ver PSG vs. Atalanta EN VIVO vía ESPN por Champions League

ESPN EN VIVO PSG vs. Atalanta ONLINE y EN DIRECTO juegan este miércoles 12 de agosto, a partir de las 4:00 p. m. horario de Buenos Aires (Argentina), en el Estadio da Luz de Portugal en partido único por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Con Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María y Mauro Icardi, los parisinos buscarán dejar en el camino a la sorpresa de la temporada en el torneo más importante de clubes de Europa. Sigue la transmisión del juego de fútbol en vivo con la señal de los canales FOX Sports (Argentina y resto de países de Latinoamérica), FOX Sports 2 (México), ESPN (México), Sky Sports (Italia), TUDN (Estados Unidos), RMC Sports (Francia) y Movistar Liga de Campeones (España). También puedes verlo vía live streaming con TUDN App, OTT de Mitele Plus (Fútbo Total), ESPN Play y FOX Play. Además, revisa la guía de televisión completa de tu servicio de cable y puedes ver el desarrollo del juego en el MINUTO x MINUTO del diario Libero.pe.

Atalanta contra PSG

El PSG, que no accede a las semifinales desde 1995, y el Atalanta, revelación absoluta en su primera participación, se medirán este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un partido que representa la ocasión de la vida para ambos clubes.

El Estadio La Luz de Lisboa albergará un choque de estilos, entre el tremendo músculo económico del PSG, grande en Francia y todavía en busca de coronarse en Europa, y un Atalanta que a base de organización y captación de talento se ha hecho un hueco entre los más grandes del continente.

Dos equipos con filosofías completamente opuestas se citan en Lisboa, con un PSG en el que el brasileño Neymar Jr, con su ficha de más de 30 millones de euros netos por temporada, gana como todo el Atalanta, en el que los jugadores mejor pagados son los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata y el argentino Alejandro Gómez, con 1,8 millones por año.

El conjunto del PSG llega a este duelo con la mejor defensa del torneo (solo 4 goles recibidos) y tras remontar en los octavos al Borussia Dortmund, al imponerse 2-0 en un Parque de los Príncipes a puerta cerrada después de que el cuadro alemán ganara 2-1 la ida, a puerta abierta, en el Signal Iduna Park.

El técnico del PSG, Thomas Tuchel, debe gestionar una situación de emergencia, pues no estará el argentino Ángel Di María, sancionado, y el francés Kylian Mbappé está en duda, después del fuerte golpe en un tobillo sufrido en la final de la Copa de Francia ganada contra el Saint Etienne.

El delantero campeón del mundo, Kylian Mbappé, se perdió días después la final de la Copa de la Liga (la segunda copa nacional francesa) y lo dará todo para recuperarse y podría sentarse en el banquillo, pero tendrá difícil salir desde el comienzo.

Formaciones probables: PSG vs. Atalanta

Atalanta: Sportiello; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gómez y Duván.

PSG: Keylor; Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar.

PSG vs. Atalanta EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 12 de agosto ¿Dónde? Estadio Da Luz, Portugal ¿A qué hora? 16:00 horas de Buenos Aires, Argentina ¿En qué canal? FOX Sports, ESPN (Norte) y Movistar

PSG vs. Atalanta: horarios en el mundo

País Hora Argentina 4:00 p. m. España 9:00 p. m. México 2:00 p. m. Perú 2:00 p. m. Colombia 2:00 p. m. Estados Unidos 2:00 p. m. Uruguay 4:00 p. m. Chile 3:00 p. m. Ecuador 2:00 p. m. Paraguay 3:00 p. m. Venezuela 3:00 p. m. Bolivia 3:00 p. m. Costa Rica 1:00 p. m. Italia 9:00 p. m. Francia 9:00 p. m. Honduras 1:00 p. m. Panamá 2:00 p. m. El Salvador 1:00 p. m. Guatemala 1:00 p. m.

¿En qué canal transmiten y dónde televisan partido de hoy PSG vs. Atalanta?

Argentina: ESPN Play Sur, Fox Sports Argentina, FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur y ESPN Play Sur.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur y ESPN Play Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Chile: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur y Fox Sports 1 Chile.

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur y ESPN 2 Colombia.

Uruguay: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur y Fox Sports Uruguay.

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Sur, FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Costa Rica: ESPN Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte y ESPN Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur y ESPN Play Sur.

México: ESPN Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Estados Unidos: TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ZonaFutbol, TUDN App, CBS All Access, UniMá y TUDN USA.

Canadá: DAZN.

El Salvador: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Norte y ESPN Play Norte.

Guatemala: ESPN Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte y ESPN Play Norte.

Honduras: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte, FOX

Panamá: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus y Movistar+.

Reino Unido: BT Sport Ultimate, BT Sport 1, BT Sport App, BT Sport Extra y BTSport.com.

Italia Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Canale 5, NOW TV y SKY Go Italia.

Francia: RMC Sport 1 y RMC Sport en direct.

Monaco: RMC Sport 1.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO PSG vs. Atalanta? (Canales ESPN Norte)

Sky Sports (México): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Costa Rica): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Puerto Rico): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Honduras): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (El Salvador): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Guatemala): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Haití): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Star TV (México): Canal 501.

Altice (República Dominicana): Canal 350 (SD) y Canal 1009 (HD).

Aster (República Dominicana): Canal 27.

Wind TV (República Dominicana): Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO PSG vs. Atalanta?

FOX Sports Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD DirecTV (Chile) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR (Chile) Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), Canal 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO PSG vs. Atalanta? (Canales FOX Sports Norte)

Dish (México): Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD).

Sky Sports (México): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (República Dominicana): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (Costa Rica): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (Guatemala): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (Honduras): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (El Salvador): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Claro TV (El Salvador): Canal 306.

Claro TV (Panamá): Canal 306.

Claro TV (El Salvador): Canal 43 (Analógico) y Canal 211 (D).

Izzi (México): Canal 506 (SD) y Canal 954 (HD).

Megacable (México): Canal 305 (SD) y Canal 1305 (HD).

Cable Onda (Panamá): Canal 376 (SD) y Canal 1376 (HD).

Cable Color: Canal 39 (Analógico), Canal 306 (Digital) y Canal 723 (HD).

Cabletica: Canal 17.

Cacble & Wireless: Canal 252.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO PSG vs. Atalanta?

TUDN Canales TV Sky Sports (México) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Sky Sports (Argentina) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Sky Sports (Puerto Rico) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Dish Network (Estados Unidos) Canal 869 (HD). DirecTV (Estados Unidos) Canal 464 (HD). AT&T (Estados Unidos) Canal 658. Verizon FiOS (Estados Unidos) Canal 1524. Eli NRT (México, Monclova) Canal 55 (SD), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD). Cable Onda (Panamá) Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD). Telecable (Costa Rica) Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD). Galaxia 5 (Guatemala) Canal 39. Altice (República Dominicana) Canal 355. Cable Color (El Salvador) Canal 44. Cable Color (Honduras) Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital). Tigo (El Salvador) Canal 30. Tigo (Honduras) Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital). Mayavisión (Honduras) Canal 45. +Móvil (Panamá) Canal 254 (HD). Izzi (México) Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD). Claro TV (Puerto Rico) Canal 614 (SD) y Canal 1614 (HD).

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO PSG vs. Atalanta?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego PSG vs. Atalanta por Champions League.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO PSG vs. Atalanta?

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2) y 186-191 (3-8) | Satélite

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2), 186-191 (3-8) y 442 (UHD) | IPTV

Orange TV (España): Dial 114, 115 (UHD), 116 (1), 127-137 (2-12) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 205, 291-298 (1-8) | IPTV

Mitele Plus (España): servicio streaming (www.mitele.es)

¿Cómo ver Movistar Deportes EN VIVO ONLINE PSG vs. Atalanta?

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | Satélite

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 213 y 271-277 (1-7) | IPTV

OTT Mitele PLUS: PSG vs. Atalanta - Live TV

Mitele Plus Fútbol Total - Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

PSG vs. Atalanta: así pagan las casas de apuestas

Apuestas Atalanta Empate PSG Bwin 3.50 3.75 2.00 Bet365 3.60 3.75 2.00 Betsson 3.70 3.70 2.03 Doradobet 3.40 3.85 2.05 Betfair 3.50 3.70 2.00

¿Qué es el PSG?

París Saint-Germain Football Club, conocido popularmente por sus siglas PSG, es un club de fútbol francés profesional con sede en París. Fue fundado el 12 de agosto de 1970 gracias a la fusión del Paris Football Club y el Stade Saint-Germanois.

¿Qué es el Atalanta?

La Atalanta Bergamasca Calcio, más conocido como Atalanta, es un club de fútbol italiano de la ciudad de Bérgamo, en Lombardía.

Estádio da Luz

El Estádio da Luz, denominado oficialmente Estádio do Sport Lisboa e Benfica, es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad del club SL Benfica, que disputa en él sus partidos como local. El estadio, con capacidad para 64 642 espectadores, se inauguró el 25 de octubre de 2003.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

¿Cómo ver la Champions GRATIS por INTERNET?

A través de aplicaciones de Mitele Plus o ESPN PLay en tus primeros días de contrato con tu servicio de cable. También puedes seguir el minuto a minuto con al reproducción de los goles en video por Libero.pe.

¿Cómo ver la Champions sin pagar?

En el minuto a minuto de Libero.pe se puede apreciar el juego Real Madrid vs. Manchester City con la reproducción de los goles al instante.