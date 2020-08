El Barcelona se prepara para la "guerra" con el Bayern Múnich dentro del campo

El Barcelona se encuentra afinando puntería para el duelo del próximo viernes 14 de agosto frente al Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League. Los dirigidos por Quique Setién han quedado sorprendidos por los dardos verbales lanzados durante la semana por el cuadro alemán, por lo que se preparan para responder dentro del terreno de juego.

Debido al momento que viene atravesando al Barcelona, que no es el mejor de la década, muchos dan como favoritos para pasar la llave al conjunto teutón. No obstante, lo que ha sorprendido a muchos es la soberbia con la que los ‘Bávaros’ han declarado en los últimos días.

A penas se supo que los blaugranas serían los rivales a vencer en cuartos de final, el exfutbolista Lotthar Mattahus señaló que “El Bayern debería equivocarse y hacer muy mal las cosas para perder contra el Barça”. Y un día después, manifestó: “El Barcelona no me da miedo. No es el de antes”.

Por otra parte, el exjugador ‘bávaro’ Giovane Elber no dudó en lanzar algunas palabras hacia Lionel Messi. “Lewandowski es mejor que Messi en estos momentos”, expresó. Además, Thomas Müller también tuvo declaraciones parecidas sobre el jugador argentino y el delantero polaco. “Es la hora de que Lewandowski demuestre que es mejor que Messi”, comentó.

Otro que fue “atacado” por el cuadro alemán fue el portero culé Marc André Ter Stegen, a quien el propio presidente del Bayern Múnich, Karl Heinz Rummenigge ninguneó durante una conferencia. “Aún no está dentro de la clase mundial”, acotó.

Sin embargo, y a pesar de todo, el cuadro español sabe que lo mejor en estos casos es responder dentro del terreno de juego y ha decidido no salir a brindar ninguna declaración. Por lo que siguen entrenando para lo que será este duelo a muerte del viernes en el Estadio Da Luz, en Portugal.