Neymar tras clasificar a las semifinales de la Champions League: "Vamos por todo"

Neymar apareció cuando el PSG más lo necesitaba. Por la banda o el centro del campo, el brasileño se paseó por todos los sectores del campo de juego y demostró que es uno de los líderes del equipo francés. Ilusionado por la campaña que vienen realizando, el '10' indicó que están para grandes cosas.

La UEFA lo eligió el mejor jugador del partido. 'Ney' resaltó que ese galardón es gracias al trabajo de sus compañeros y a pesar de estar abajo en el marcador, siempre confió en continuar participando en la Champions League. El brasileño felicitó a Atalanta por su buen desempeño en la competición.

"Fue una gran noche pero muy difícil. Atalanta es un gran equipo y jugó bien toda la temporada. Era una sorpresa en el torneo, pero sabíamos que era un equipo muy agresivo", explicó Neymar en la zona mixta.

Disputar la Champions no es cosa sencilla. La exigencia de los rivales te obliga a dar todo, eso lo entiende Neymar. "Nunca he pensado en la eliminación. Nadie va a sacar de mi cabeza que me veo en la final. Hemos dado un paso. Hay que mejorar todo lo que podamos y ojalá lleguemos a la final", agregó.

Finalmente, el brasileño explicó lo que pasó por su cabeza cuando su equipo estaba quedando eliminado del campeonato. "Es muy difícil llegar hasta aquí. Cuando estábamos perdiendo, pensaba en que tenemos un lindo grupo y que es imposible quedar fuera".