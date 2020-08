Horarios, canales, TV y dónde ver Leipzig vs. Atlético Madrid EN VIVO vía ESPN por Champions League

ESPN EN VIVO Leipzig vs. Atlético Madrid ONLINE y EN DIRECTO jugarán este jueves 13 de agosto, a partir de las 9:00 p. m. horario de Madrid (España), en el Estadio José Alvalade de Portugal en partido único por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sigue la transmisión del partido de fútbol en vivo por los canales de televisión de ESPN Norte (México), FOX Sports (Sudamérica), FOX Sports 2 (México), TUDN (Estados Unidos), SKY Sports (Alemania) y Movistar Liga de Campeones (España). También podrás ver el juego por PPV con las aplicaciones móviles (LIVE STREAMING) de la OTT de Mitele Plus (España), TUDN App (EEUU), ESPN Play y FOX Play (Latinoamérica). Revisa el MINUTO x MINUTO por INTERNET con los horarios del mundo y los videos de los goles por la web del diario Libero.pe.

Leipzig contra Atlético Madrid

El Atlético de Madrid y el RB Leipzig se entrenaron esta tarde en el césped del Estadio José Alvalade de Lisboa, donde este jueves se medirán en busca de una plaza para la semifinal de la Liga de Campeones.

La baja de Timo Werner, el máximo goleador de la historia del Leipzig en la Bundesliga que ya está en Londres probándose la camiseta número "11" del Chelsea, sin duda provoca un vacío en el equipo. Sin embargo, también es cierto que un rival como el Atlético Madrid no le venía bien al tipo de juego de Werner, que necesita espacios para explotar su velocidad.

Sin él, el técnico Nagelsmann tendrá que optar entre el checo Patrick Schick o el danés Yousuf Poulsen para la punta de ataque del Leipzig para esta prueba de fuego contra el Atlético de Madrid. Schick parece llevar ventaja.

Sin Timo Werner

En la Champions League el futbolista más valioso del Leipzig ha sido el centrocampista austríaco Marcel Sabitzer, por sus goles y sus asistencias, que fueron claves en octavos de final para eliminar al Tottenham, al que doblegó por un global de 4-0, por el 0-1 de la ida y por el 3-0 de la vuelta. Una advertencia para el Atlético Madrid.

Ángel Correa descartado por dar positivo a la COVID-19

Es la perspectiva desde la que enfoca de nuevo a la Champions League, a la que llega con la agitación que provocaron los dos positivos por Covid-19 del domingo de Ángel Correa y Sime Vrsaljko, bajas para el encuentro y aislados en sus respectivos domicilios.

El resto de la plantilla dio negativo en las pruebas PCR del mismo domingo, cuyos resultados se conocieron el lunes, y el martes, un día más tarde de lo previsto, viajaron a Lisboa, donde este miércoles serán sometidos a un último test para el duelo del jueves. Los resultados, según el protocolo de la UEFA, deben ser entregados como muy tarde seis horas antes del inicio del encuentro.

Joao Félix posible titular en el Atlético Madrid

Por delante de Joao Félix o Álvaro Morata, suplentes en un partido tan definitivo, y al lado de Diego Costa, pendiente aún de una reivindicación mucho más contundente que su simple mejoría desde la reanudación de la actividad. La necesita él y le necesita el Atlético Madrid, con sólo una duda en el once en el lateral derecho entre Kieran Trippier o Santiago Arias, con el inglés más probable.

El resto de posiciones está claro que el Atlético Madrid irá con el portero Jan Oblak; los centrales Stefan Savic y José María Giménez; el lateral izquierdo Renan Lodi; y los centrocampistas Koke Resurrección, Héctor Herrera, Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco, de derecha a izquierda.

Además de las bajas de Ángel Correa y Sime Vrsaljko, Simeone también mantiene la seria duda de Thomas Partey, que ultima su recuperación de la lesión muscular sufrida el pasado 19 de julio en la última jornada de LaLiga Santander contra la Real Sociedad.

Formaciones probables: Leipzig vs. Atlético Madrid

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Nkunku, Olmo; y Schick.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Trippier, Savic, José María Gimenez, Lodi; Llorente, Partey, Saul, Koke; Joao Felix y Diego Costa (o Álvaro Morata).

Leipzig vs. Atlético Madrid EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 13 de agosto ¿Dónde? Estadio José Alvalade, Portugal ¿A qué hora? 21:00 horas de Madrid, España ¿En qué canal? FOX Sports, ESPN (Norte) y Movistar

Leipzig vs. Atlético Madrid: horarios en el mundo

¿En qué canal transmiten y dónde televisan partido de hoy Leipzig vs. Atlético Madrid?

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Leipzig vs. Atlético Madrid?

OTT Mitele PLUS: Leipzig vs. Atlético Madrid - Live TV

Mitele Plus Fútbol Total - Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

RB Leipzig vs. Atlético Madrid: así pagan las casas de apuestas

Apuestas RB Leipzig Empate Atlético Madrid Bwin 3.40 3.20 2.25 Bet365 3.50 3.10 2.25 Betsson 3.45 3.15 2.34 Doradobet 3.10 3.20 2.45 Betfair 3.50 3.70 2.00

¿Qué es el Leipzig?

RasenBallsport Leipzig, es un club de fútbol situado en Leipzig, Alemania. Desde la temporada 2016-17 juega en la Bundesliga, máxima categoría del fútbol de ese país.

¿Qué es el Atlético Madrid?

La Atalanta Bergamasca Calcio, más conocido como Atalanta, es un club de fútbol italiano de la ciudad de Bérgamo, en Lombardía.

Estadio José Alvalade

El Estadio José Alvalade es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad del club Sporting de Lisboa, que disputa en él sus partidos como local.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

¿Cómo ver la Champions GRATIS por INTERNET?

A través de aplicaciones de Mitele Plus o ESPN PLay en tus primeros días de contrato con tu servicio de cable. También puedes seguir el minuto a minuto con al reproducción de los goles en video por Libero.pe.

¿Cómo ver la Champions sin pagar?

En el minuto a minuto de Libero.pe se puede apreciar el juego Leipzig vs. Atlético Madrid con la reproducción de los goles al instante.

¿Cuándo juega el Leipzig vs. Atlético Madrid?

Leipzig y Atlético Madrid se enfrentan este miércoles 12 de agosto, desde las 21:00 horario de Madrid, España, por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El ganador accederá a las semifinales del torneo.