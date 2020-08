Atlético Madrid - Leipzig EN VIVO vía Movistar y Mitele Plus: transmisión de la Champions League

Ver Atlético Madrid y RB Leipzig EN VIVO se enfrentarán hoy, jueves 13 de agosto, en partido único por la fase de cuartos de final de la UEFA Champions League. El juego inicia a partir de las 21:00 p. m. horario peninsular de Madrid (España) desde el Estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal, y será transmitido por televisión ONLINE y EN DIRECTO por la señal del dial -o canal- de la cadena Movistar Liga de Campeones. Asimismo, se podrá ver vía live streaming por INTERNET con el servicio OTT de Mitele Plus (opción: Fútbol Total). La repetición del mismo se dará por Liga TV Bar. Revisa los horarios, los canales y la reproducción de los goles en video (GRATIS) al instante en tiempo durante el MINUTO x MINUTO que te ofrece la web del diario Libero.pe.

Partido Atlético Madrid vs. Leipzig en directo vía Movistar Liga de Campeones

Sigue todas las incidencias del partido Atlético Madrid vs. Leipzig por los cuartos de final de la Champions League.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' El partido inicia a partir de las 9:00 p. m. horario de Madrid, España.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Atlético Madrid y Atalanta!

RB Leipzig contra Atlético Madrid

Sin la presencia de Timo Werner, el joven entrenador del RB Leipzig, Julian Nagelsmann, espera demostrar que sus pupilos están preparados para medirse de igual a igual contra el Atlético de Madrid, de Diego Simeone, que llega con las inesperadas bajas de Ángel Correa y Sime Vrsaljko (positivos a mitad de semana por COVID-19). A pesar de esto, el partido de cuartos de final entre los 'toros rojos' y 'colchoneros' promete ser de los más aguerridos del torneo. Y es que el conjunto alemán llega con el cartel de haber eliminado por un contundente (4-0, resultado global) al Tottenham de José Mourinho; mientras que los españoles dejaron fuera al Liverpool, de Jürgen Klopp, vigente campeón, por 4-2 (global).

Leipzig vs. Atlético Madrid EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 13 de agosto ¿Dónde? Estadio José Alvalade, Portugal ¿A qué hora? 21:00 horas de Madrid, España ¿En qué canal? FOX Sports, ESPN (Norte) y Movistar

Horario: ¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. RB Leipzig?

Argentina: 4:00 p. m. horario de Buenos Aires.

España: 9:00 p. m. horario de Madrid.

México: 2:00 p. m. horario de CDMX.

Perú: 2:00 p. m. hora peruana de Lima.

Brasil: 5:00 p. m. horario de Brasilia.

Colombia: 2:00 p. m. horario de Bogotá.

Estados Unidos: 2:00 p. m. horario de Washington DC.

Uruguay: 4:00 p. m. horario de Montevideo.

Chile: 3:00 p. m. horario de Santiago.

Ecuador: 2:00 p. m. horario de Quito.

Paraguay: 3:00 p. m. horario de Asunción.

Venezuela: 3:00 p. m. horario de Caracas.

Bolivia: 3:00 p. m. horario de La Paz.

Costa Rica: 1:00 p. m. horario de San José.

Alemania: 9:00 p. m. horario de Berlín.

Italia: 9:00 p. m. horario de Roma.

Francia: 9:00 p. m. horario de París.

Honduras: 1:00 p. m. horario de Tegucigalpa.

Panamá: 2:00 p. m. horario de capital de Panamá.

El Salvador: 1:00 p. m. horario de San Salvador.

Guatemala: 1:00 p. m. horario de Ciudad de Guatemala.

El vencedor del Atlético Madrid vs. RB Leipzig será rival del PSG, que clasificó a semifinales el último miércoles tras vencer 2-1 al Atalanta.

Atlético Madrid - RB Leipzig: alineaciones probables

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Laimer, Kampl, Angeliño, Nkunku, Poulsen y Forsberg.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Herrera, Saúl, Koke, Carrasco, Llorente y Diego Costa.

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO TORNEO FECHA Atlético Madrid 1-1 Real Sociedad LaLiga 19-07-2020 Getafe 0-2 Atlético Madrid LaLiga 16-07-2020 Atlético Madrid 1-0 Betis LaLiga 11-07-2020 Celta de Vigo 1-1 Atlético Madrid LaLiga 07-07-2020 Atlético Madrid 3-0 Mallorca LaLiga 03-07-2020

Próximo partido del Atlético Madrid

PARTIDO TORNEO FECHA HORA Atlético Madrid vs. RB Leipzig Champions League 13-08-2020 9:00 p. m.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y RB Leipzig por la Champions League?

El partido entre el Atlético de Madrid y RB Leipzig se jugará este jueves 13 de agosto en el Estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal, a partir de las 9:00 p. m. horario de Madrid, España.

TELEVISIÓN: ¿En qué canal transmiten el partido en vivo y en directo del Atlético Madrid vs. RB Leipzig?

La transmisión del partido Atlético Madrid vs. RB Leipzig estará a cargo de la cadena Movistar Liga de Campeones (M50 O114) en España. En Sudamérica, lo hará FOX Sports en los países de Perú, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En México, el duelo de Champions irá por ESPN Norte y FOX Sports 2. En los Estados Unidos se verá vía TUDN.

ONLINE: ¿Cómo seguir Atlético Madrid vs. RB Leipzig vía live streaming por cuartos de final de la Champions League?

En España, la transmisión del Atlético Madrid - RB Leipzig también se podrá disfrutar desde tu tablet, teléfono móvil y PC descargando la aplicación OTT de Mitele Plus (PPV) bajo la opción Fútbol Total. En Sudamérica, cuenta con los servicios de los canales ESPN PLAY y FOX Sports. En los Estados Unidos, la empresa TUDN USA App tiene los derechos.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Atlético Madrid vs. RB Leipzig?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Leipzig vs. Atlético Madrid por Champions League.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO Atlético Madrid vs. Leipzig?

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2) y 186-191 (3-8) | Satélite

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2), 186-191 (3-8) y 442 (UHD) | IPTV

Orange TV (España): Dial 114, 115 (UHD), 116 (1), 127-137 (2-12) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 205, 291-298 (1-8) | IPTV

Mitele Plus (España): servicio streaming (www.mitele.es)

¿Cómo ver Movistar Deportes EN VIVO ONLINE Leipzig - Atlético Madrid?

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | Satélite

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 213 y 271-277 (1-7) | IPTV

OTT Mitele PLUS: Atlético Madrid vs. Leipzig - Live TV

Mitele Plus Fútbol Total - Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

RB Leipzig vs. Atlético Madrid: así pagan las casas de apuestas

Apuestas RB Leipzig Empate Atlético Madrid Bwin 3.40 3.20 2.25 Bet365 3.50 3.10 2.25 Betsson 3.45 3.15 2.34 Doradobet 3.10 3.20 2.45 Betfair 3.50 3.70 2.00

Estadio José Alvalade

El Estadio José Alvalade es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad del club Sporting de Lisboa, que disputa en él sus partidos como local.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

¿Cómo ver la Champions GRATIS por INTERNET?

A través de aplicaciones de Mitele Plus o ESPN PLay en tus primeros días de contrato con tu servicio de cable. También puedes seguir el minuto a minuto con al reproducción de los goles en video por Libero.pe.

¿Cómo ver la Champions sin pagar?

En el minuto a minuto de Libero.pe se puede apreciar el juego Leipzig vs. Atlético Madrid con la reproducción de los goles al instante.