Atletico Madrid vs Leipzig [FOX SPORTS EN VIVO] transmisión GRATIS de la Champions League en Lisboa

Atlético Madrid vs Leipzig EN VIVO vía FOX Sports por los cuartos de final de la Champions League, en un vibrante duelo que tendrá lugar en el Estadio José Alvalade de Lisboa. A partir de las 2:00 p.m. (hora peruana), 'colchoneros' y los 'toros rojos' buscarán su pase a la semifinales. En España, la transmisión del juego va por las señales de Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus y Mitele Plus. También podrás seguir las incidencias a través de Libero.pe.

El cuadro de Diego Simeone llega a este encuentro tras haber dejado en el camino al Liverpool hace meses, por lo cual buscará seguir en ese camino en busca de alcanzar una nueva final de Champions Leaguel.

Para ello, tendrá que enfrentarse a un complicado cuadro alemán, el cual logró posicionarse como una de las revelaciones de la temporada y que en el camino dejó al Tottenham, al cual derrotó con un global de 4-0.

¿Cómo llegan Atlético Madrid y Leipzig?

Atlético viene de mantener un buen momento en LaLiga tras el parón, luego de registrar 7 victorias y 4 empates que le permitieron ocupar el tercer lugar en España. Sin duda, ahora su el último objetivo para el equipo comandando por Llorente y Diego Costa es llegar hasta el último partido de Champions, por lo cual hoy solo importa el triunfo, como recalcó el técnico.

"Es un gran equipo, los números lo demuestran. Han sido terceros en Alemania, han ganado los mismos partidos que nosotros... Mucho respeto y a intentar entender que no es importante ganar, sino que es lo único que hay en un partido como este”, señaló al respecto Simeone.

El equipo de Nagelsmann logró situarse como una de las revelaciones de Europa en la temporada, llegando a ser líder de la Bundesliga por varias fechas. No obstante, al final terminó en el tercer lugar.



Su regreso tras el parón no fue del todo satisfactorio, al registrar 4 victorias, 1 derrota y 5 empates. No obstante, el estratega confía en que harán un buen partido ante los 'colchoneros'.



“El Atlético tiene una gran calidad en la plantilla. Juegan con gran dinámica al pasar de la defensa al ataque. Será un gran reto, pero estamos preparados. Estoy convencido de que haremos un buen partido”, señaló.

Bajas del Atlético Madrid vs Leipzig

La gran baja que tendrá Diego Simeone para este partido será la del argentino Ángel Correa, quien no pudo subirse al avión hacia Portugal tras haber dado positivo a una prueba de coronavirus sometida al plantel 48 horas antes del viaje. Sime Vrsaljko sufría un dolor en la rodilla y también dio positivo, por lo cual será la segunda ausencia 'colchonera'



Por su lado, el Leipzig tendrá que suplir la ausencia de su goleador Timo Werner, decisivo en rondas previas y que se marchó al final de la Bundesliga para enrolarse al Chelsea, su nuevo equipo. Sin duda, una bajas sensible para Nagelsmann.

Atlético Madrid vs Leipzig: alineaciones probables

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Herrera, Saúl, Koke, Carrasco, Llorente y Diego Costa.

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Laimer, Kampl, Angeliño, Nkunku, Poulsen y Forsberg.

Atlético Madrid vs Leipzig: horarios en el mundo

