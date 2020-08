Vidal al Bayern: “Mañana no juegan contra equipos de la Bundesliga, juegan contra el mejor equipo del Mundo” [VIDEO]

Sin duda que este viernes el mundo del fútbol se paralizará. Y es que dos de los mejores equipos se verán las caras en un duelo que tiene aroma a final adelantada. Bayern Múnich y Barcelona buscará su pase a semifinales de Champions League.

Pero ya el duelo entre azulgranas y bávaros empezó hace días. Resulta que desde Alemania llegaron comentarios que no han caído nada bien en España al “menospreciar” al Barcelona debido a que no atraviesa un gran momento futbolístico marcado por problemas internos.

Sin embargo, tras la victoria ante Napoli, los de Setién han retomado la confianza y la tranquilidad y confían en “cerrar muchas bocas” en el estadio Da Luz de Portugal. Incluso, Arturo Vidal, clave en el equipo culé, no se aguantó y respondió.

Al chileno le preguntaron sobre lo que se dice del Barcelona en Alemania y si bien reconoció que ha escuchado algunos comentarios, dejó en claro que su equipo responderá en el gramado de juego.

“He escuchado, pero he puesto mucha atención. Conozco a la gente del Bayern (Múnich). Lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores. Claramente se tienen mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo”, declaró Arturo Vidal.

En cuestión de minutos, lo expresado por el ‘Rey Arturo’ se hizo viral en redes sociales y encendió aún más el choque de dos equipos que son importantes a nivel mundial, pero que solo uno saldrá vencedor

Cabe mencionar que la última vez que Barcelona y Bayern Múnich se vieron las caras por Champions League, fue en la temporada 2014-2015. Aquella vez, los culés dejaron en el camino a los alemanes gracias a un global de 5-3.