Atlético Madrid vs RB Leipzig: Joao Félix anota el empate desde los doce pasos [VIDEO]

Ver Atlético Madrid vs RB Leipzig EN VIVO por la Champions League. Cuando no se puede jugando, la pelotita parada siempre es un recurso para emparejar las cosas. Joao Félix sabe bien de ello, por lo que no desaprovechó la oportunidad de poner el empate transitorio de penal.

El atacante portugués, quien ingresó por Héctor Herrera en la segunda mitad, anotó con mucha categoría su disparo y la mandó a guardar. De esa forma, el Atlético Madrid encontró la paridad y va por su pase a las semifinales de la Champions League.

Joao Félix, uno de los jugadores más resistidos por Diego 'El Cholo' Simeone, fue el encargado de marcar el empate transitorio desde el punto blanco de penal.

El artillero portugués se paró detrás de la pelota y con una exquisita definición la mandó al fondo de las redes. El luso apostó al palo derecho de Gulacsi, quien casi la ataja.

¡Actualización! Es preciso mencionar que el RB Leipzig se quedó con la llave (2-1) con anotación en el último minuto de Tyler Adams. El Atlético Madrid se despidió de la Champions.