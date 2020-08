Partido Barcelona vs. Bayern Múnich EN VIVO vía ESPN 2 y FOX Sports: canales de la Champions League

Partido de hoy Barcelona vs. Bayern Múnich EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 14 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio da Luz de Lisboa por los cuartos de final de la Champions League. Sigue la transmisión del cotejo por los canales de televisión de ESPN 2 y FOX Sports (ambos disponibles en DirecTV Sports) en Sudamérica; FOX Sports 2 y ESPN Norte, señal para México y resto de países de Centroamérica; TUDN en Estados Unidos; Movistar Liga de Campeones en España; y SKY Sports en Alemania. Mira la acción también desde tu móvil con las aplicaciones de ESPN Play, FOX Play, TUDN App y Mitele Plus. Además, revisa el MINUTO x MINUTO que te ofrece lo mejor del juego (videos de los goles y horarios del mundo) en tiempo real a través del portal del diario Libero.pe.

Para algunos, una final adelantada; para otros, un choque de estilos. Pero la gran mayoría de aficionados coincide en que el Barcelona vs. Bayern Múnich será un momento único, donde no solamente estará en juego el boleto a semifinales, también el orgullo de cada escuadra.

Si bien los azulgranas no llegan en su mejor versión colectiva, siempre parten con el rótulo de favoritos por el simple hecho de tener a Lionel Messi, un jugador que marca la diferencia ante cualquier rival. Sus 31 goles en 43 compromisos en esta temporada así lo demuestran.

La 'Pulga' está totalmente recuperado del fuerte golpe que sufrió en la fase anterior ante Napoli y decidido a seguir en carrera hacia su quinta 'Orejona'.

Sin embargo, no será nada sencillo. Al frente estará nada menos que el campeón de todo en Alemania, que sueña con repetir el triplete —lo consiguió en el 2013— ahora bajo el mando de Hansi Flick.

La principal arma de los 'bávaros' será Robert Lewandowski, quien registra 53 tantos en 44 cotejos. El polaco ha sido fundamental en la obtención de la Bundesliga y la Copa de Alemania, y confía en serlo además en Europa.

Palabra de Hansi Flick

"Los dos jugadores no pueden compararse. Robert Lewandowski es un jugador de clase mundial. Como delantero nos garantiza goles, y prepara goles. Messi ha sido en los últimos años el mejor del mundo. Es un jugador excepcional como no ha habido nunca", comenzó diciendo el alemán sobre las dos grandes figuras del compromiso.

"Tenemos gran respeto por el Barcelona porque ha dominado el fútbol durante años. Muchos entrenadores y muchos equipos se han inspirado en su fútbol. La Masía es un ejemplo de formación. Tiene grandes jugadores, además de Messi", agregó.

Palabra de Quique Setién

"Lewandowski es un gran futbolista pero no está a la altura de Leo. Está en un gran momento, con 13 goles en Champions, y está muy bien asistido. Leo también lo está y lo demostró ante Napoli", dijo Setién sobre la comparación entre ambos.

"Del Bayern nos preocupan muchas cosas. Es un equipo con mucho peligro, presiona bien. Si algo tenemos bueno es la capacidad para tener el balón. Va a ser un partido con alternativas, habrá que defender y atacar. No habrá un dominador claro", añadió.

Barça - Bayern en directo: ficha del partido

Barcelona vs. Bayern Múnich EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 14 de agosto ¿Dónde? Estadio da Luz, Portugal ¿A qué hora? 14:00 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? ESPN 2, FOX Sports y Movistar

Goleadores de la Championes League

Jugador Club Partidos Goles 1. Lewandowski Bayern M. 6 11 2. Haaland B. Dortmund 8 10 3. Gabriel Jesus Man. City 7 6 4. Raheem Sterling Man. City 8 6 5. Dries Mertens Napoli 7 6 6. Harry Kane Tottenham 5 6 7. Memphis Depay Lyon 6 6 8. Serge Gnabry Bayern M. 6 6 9. Kylian Mbappé PSG 7 5 10. Son Tottenham 6 5

Barcelona vs. Bayern Múnich: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; De Jong, Busquets, Vidal, Roberto; Messi y Suárez

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Boateng, Davies, Alaba; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman y Lewandowski.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Bayern Múnich?

¿Qué canal transmiten Barcelona vs. Bayern Múnich?

¿Dónde ver TUDN EN VIVO Barcelona vs. Napoli?

Barcelona vs. Bayern Múnich: apuestas Champions League

Apuestas Barcelona Empate Bayern Múnich Bwin 3.50 4.00 1.95 Bet365 3.50 3.90 1.95 Betsson 3.55 4.00 1.99 Doradobet 3.55 3.90 1.99 Betfair 3.50 3.90 1.95 William Hill 3.75 4.00 2.03 Te Apuesto 3.30 3.74 1.95 Inkabet 3.50 4.00 1.95

¿Qué es el Barcelona?

El Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça, ​ es una entidad polideportiva de Barcelona, España. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903.

¿Qué es el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich​​ es una entidad deportiva profesional de la ciudad de Múnich, Alemania. Fue fundado el 27 de febrero de 1900 por once jugadores liderados por Franz John.​ Es uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo, ​ es conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en Bundesliga.

Estadio da Luz

El Estádio da Luz, denominado oficialmente Estádio do Sport Lisboa e Benfica, es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad del club SL Benfica, que disputa en él sus partidos como local. El estadio, con capacidad para 64 642 espectadores, se inauguró el 25 de octubre de 2003.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.