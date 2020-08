Bayern 3-0 Lyon, resultado final de la Champions League

Ver Bayern Múnich vs Lyon. Con Robert Lewandowski, juegan semifinal de Champions League este miércoles 19 de agosto en el Estadio José Alvalade (Lisboa) desde las 2 p.m. (hora peruana) para definir al segundo finalista del certamen. No te pierdas el minuto a minuto con todas las incidencias en Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Bayern Múnich vs. Lyon en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Bayern Múnich y Lyon por la señal de ESPN 2 por la Champions League.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

17' Lyon también prepara un cambio.

15' Cambio en Bayern. Coman ingresa en lugar de Perisic.

12' ¡NOOOOOOOOO! ¡ERA EL DESCUENTO! Ekambii falla un nuevo mano a mano con Neuer.

9' Lyon realiza su segundo cambio. Depay se retira e ingresa Dembélé.

5' ¡LO QUE SE HA FALLADO PERISIC! ¡INCREÍBLE! Gran pase de Davies para el croata quien pierde el mano a mano con el arquero Lopes.

3' Davies realiza un gran trabajo táctico. Recupera el esférico.

¡EMPEZÓ!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45' ¡FINAL!

44' Excelente corte de Alaba. Lyon no tiene por donde.

42' Tarjeta amarilla para Marcal por fuerte derribo.

38' Tarjeta amarilla para Macerlo por una dura entrada sobre Lewandowski.

35' ¡UFFFFFFFFFFF! Centro largo de Serge Gnabru pasó cerca: Lewandowski estuvo cerca de añadir el 3-0.

32' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE BAYERN! Serge Gnabry encuentra un rebote y vuelve a anotar.

29' Lyon no encuentra el esférico.

27' Dura falta sobre Kimmich. Lyon intenta cortar los circuitos de Bayern.

25' Lyon pagó claro las opciones de gol que tuvo en los primeros minutos juego.

23' Bayern lateraliza con tranquilidad con Alphonso Davies y Joshua Kimmich.

21' Lyon ahora ha cedido el esférico. A pesar de ir perdiendo, ya no puede tener el dominio.

19' Falta sobre Gnabry. Lyon intenta adelantar sus lineas, pero Bayern ya se va asentando en el juego.

17' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BAYERN! Serge Gnabry anota un verdadero golazo para abrir el marcador ante Lyon.

15' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFF! ¡¡PALO!! El remate de Ekambi remeció la portería de Neuer.

12' ¡UFFFFFFFFFFFF! Otro contragolpe letal de Lyon. Providencial cruce de Alaba para evitar el destino de pase de Ekambi. Está pasando grandes apuros Bayern.

10' ¡UFFFFFFFFFFFF! Contragolpe de Lyon. Centro fuerte de Depay pasa cerca de la cabeza de Ekambi.

9' ¡UFFFFFFFFFFFF! Excelente manotazo de Lopes. El remate de Goretzka salió mordida pero el efecto se introducía. Córner.

8' Centro de Dubois para Ekambi, pero rechaza Alaba al córner.

7' Caqueret detiene un ataque de Bayern y busca asociarse con Bruno.

6' Anthony Lopes ataja sin problemas un envío largo.

5' Presiona Bayern y logra un tiro de esquina.

4' ¡UFFFFFFFFFF! Grosero error de Thiago Alcántara en salida: generó que Caqueret habilite a Depay, quien se pierde el 1-0. ¡INCREÍBLE!

2' Duro ingreso de Kimmich sobre Depay. El lateral lo siguió hasta la zona opuesta de la banda.

¡EMPEZÓ!

- El juego inicia a partir de las 2:00 p. m. hora de Lima, Perú.

- ¡Atención! Formación confirmada del Bayern Múnich: Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba, Joshua Kimmich, Alphonse Davies, Thiago Alcántara, Leon Goretzka, Thomas Müller, Sergei Gnabry y Robert Lewandowski.

Suplentes: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Süle, Pavard, Javi Martínez, Coutinho, Cuisance, Hernández, Tolisso, Coman y Zirkzee.

- ¡Atención! Formación confirmada del Lyon: Lopes, Dubois, Denayer, Marcelo, Marcal, Cornet, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Toko Ekambi y Memphis Depay.

Historial | Bayern Múnich vs. Lyon

2010-04-27 | Lyon 0-3 Bayern Múnich

2010-04-21 | Bayern Múnich 1-0 Lyon

2008-12-10 | Lyon 2-3 Bayern Múnich

2008-09-30 | Bayern Múnich 1-1 Lyon

2003-11-05 | Bayern Múnich 1-2 Lyon

2003-10-21 | Lyon 1-1 Bayern Múnich

2001-03-06 | Lyon 3-0 Bayern Múnich

2000-11-22 | Bayern Múnich 1-0 Lyon

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Bayern Múnich y Olympique de Lyon por la Champions League!

Formaciones confirmadas: Bayern Múnich vs. Lyon

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba, Joshua Kimmich, Alphonse Davies, Thiago Alcántara, Leon Goretzka, Thomas Müller, Sergei Gnabry y Robert Lewandowski.

Lyon: Lopes, Dubois, Denayer, Marcelo, Marcal, Cornet, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Toko Ekambi y Memphis Depay.

Lyon contra Bayern Múnich

Será un duelo que no tenía lugar hace una década en las semifinales de Champions. El cuadro de Hans-Dieter Flick logró su boleto a esta instancia tras protagonizar todas las planas internacionales al someter al Barcelona por un histórico 8-2, el cual remeció al mundo del fútbol.





Del otro lado está el sorprendente Olympique de Lyon, dirigido por Rudi García y que se encargó de dar el batacazo de la Champions al eliminar al Manchester City tras derrotarlo por 3-1. A estas alturas, nada está dicho y se prevé un duelo de infarto en busca del último boleto para la gran final.

Bayern Múnich vs Lyon: cómo llegan los 'bávaros'

Los 'bávaros' se encuentran en un nivel sublime. Desde que reinició el fútbol en Europa, solo conoce de victorias: 14 al hilo y 20 si se considera su racha desde antes del parón. Si bien muchos pensaban que el Bayern se iba a ver afectado ante el receso, este conjunto mantuvo su rendimiento y hoy por hoy exhibe por lo grande su rótulo de SuperBayern.

El cuadro de Hans-Dieter Flick no ha dado pie a las vacilaciones y en sus últimas presentaciones exhibió su superlativo nivel ofensivo, complementado con el ahogo a su rival a través de una presión asfixiante. Ya lo había advertido contra el Chelsea con una goleada de 4-1, pero dio su principal aviso contra el Barcelona.

Párrafo aparte respecto al duelo frente al Barcelona. Los 'bávaros' lograron darle una estocada final a los 'blaugranas' por medio de una cátedra de fútbol. En un equipo en el que Robert Lewandowski casi siempre aparece como el salvador, esta vez relegó su protagonismo y fue Thomas Muller, como en sus mejores años, quien los lideró para apabullar al cuadro de Lionel Messi. Sin duda, una de las goleadas que pasará a la historia de la Champions League y que conllevó a la salida de Quique Setién.

La resaca de este avasallante triunfo ya pasó y los 'bávaros' buscan ahora estar igual de mentalizados para el duelo ante Lyon. Hans-Dieter Flick manifestó su sorpresa por el nivel de sus dirigidos y señaló que deberán mantener ese nivel si quieren llegar a la final de Champions League.

"Estoy muy impresionado con el equipo. Tenemos un buen ambiente y los entrenamientos son de un nivel enorme. Eso a uno le da confianza en el equipo. Estoy relajado porque sé que el equipo está muy concentrado y que tiene grandes objetivos. El partido empieza de cero. Tenemos que trabajar exactamente igual de concentrados como contra el Barcelona. Menos de un 100% no será suficiente. Tenemos nuestras soluciones y esperamos que podamos ponerlas en práctica", señaló al respecto el estratega.

"Defensivamente se colocan bien y lo hacen de forma compacta. También tienen mucha calidad en ataque. Queremos llegar a la final y, para hacerlo, tenemos que vencer al Lyon, pero con la idea de que no será fácil", agregó respecto a su rival de turno.

Bayern Múnich vs Lyon: cómo llegan 'los leones'

Al frente está el envalentonado equipo de Rudi García, que viene siendo una de las sensaciones de Champions League luego de dejar en el camino al poderoso Manchester City, al cual venció por 3-1 gracias a un tanto de Maxwel Cornet y un doblete de Moussa Dembélé.

El Olympique de Lyon busca seguir haciendo historia en una temporada que, a nivel local, no pudo ser alentadora. Séptimos en la Ligue 1 -suspendida por la pandemia-, eliminado en la Copa de Francia en semifinales y caído en penales en la Copa de la Liga ante PSG. No obstante, en Champions han logrado redimirse.



Los de Rudi García han sorprendido con constante nuevos golpes en la Champions. A lo hecho recientemente contra el City se le suma el hecho de haber eliminado a la Juventus de Cristiano Ronaldo en octavos de final. Por lo tanto, 'los leones' quieren seguir siendo el verdugo de clubes grandes.



El portero portugués Anthony Lopes se viene perfilando como uno de los ejes claves del equipo y lo demostró ante el City, al salvar a su equipo en varias ocasiones de gol. En tanto, a nivel ofensivo cuenta con jugadores desequilibrantes como Cornet, Depay y su 'tanque' Dembélé.



Rudi García apostará por su mejor once y en la previa del encuentro expresó su respeto hacia el Bayern Múnich, pero señaló que buscarán hacer su juego para poder lograr una proeza en su historia.



"Sabemos contra quién jugamos. No tienen debilidades, pero ningún equipo es perfecto. Si conseguimos hacer nuestro juego y poner en práctica lo que sabemos hacer mediante combinaciones cuando tengamos la posesión, podremos lograr algo. No solo se trata de defender. Tenemos que creer en nosotros, sabemos que podemos crearle dificultades a nuestros rivales. Somos el tapado, pero también tenemos la oportunidad de llegar a la final. Y eso es lo que queremos conseguir", indicó el entrenador francés.

Bayern Múnich vs Lyon: bajas en los equipos

Flick precisó que "todos los 27 jugadores están disponibles para jugar" en el último entrenamiento previo a la semifinal de Champions League.

Benjamin Pavard, quien se perdió los cuartos de final para poder recuperarse de una lesión de tobillo, logró recuperarse para este duelo y podrá ser una alternativa dentro de la convocatoria del Bayern Múnich, como precisó el técnico.

Por el lado del Olympique de Lyon, Rudi García podrá disponer de todo su plantel para este encuentro, ya que no tiene lesionados ni suspendidos.

Bayern Múnich vs Lyon: alineaciones probables

Bayern Múnich: Neuer; Davies, Alaba, Boateng, Kimmich; Thiago, Goretzka; Perisic, Müller, Gnabry; y Lewandowski.



Lyon: Lopes; Cornet, Marçal, Denayer, Marcelo, Dubois; Caqueret, Guimaraes; Aouar, Depay y Ekambi.

Barcelona vs Bayern Múnich: horarios y canales del mundo

País Canales TV Horarios del mundo Argentina ESPN 2 4:00 p. m. Perú ESPN 2 2:00 p. m. México Sky Sports 2:00 p. m. España Movistar Liga de Campeones 9:00 p. m. Colombia ESPN 2 2:00 p. m. Chile ESPN 2 3:00 p. m. Estados Unidos ESPN 2 3:00 p. m.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Bayern Múnich vs Lyon en ARGENTINA?

La semifinal de Champions League se podrá ver en Argentina por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el Bayern Múnich vs Lyon por el pase a la final.

¿Cuándo juegan y dónde ver Bayern vs. Lyon?

PARTIDO Bayern vs. Lyon FECHA Miércoles 19 de agosto ESTADIO Estadio José Alvalade, Lisboa Horario 21:00 de España; 16:00 de Argentina; 14:00 de México

¿Cómo descargar ESPN APP en tu celular?

Si quieres ver no solo las semifinales de Champions League sino también otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de ESPN, la cual se encuentra de forma gratuita tanto para iOS (Iphones) o Android.



Para hacerlo, solo deberás ingresar al App Store o al Play Store, buscar ESPN APP y descargarlo. ¿Para qué? A continuación te brindamos los beneficios.



Con ESPN APP, podrán acceder a los videos de ESPN de la manera más sencilla; disfrutar de todo el contenido que ESPN Play ofrece y donde quieras; seguir marcadores en vivo y de forma personalizada; así como añadir equipos favoritos para dar una experiencia más personalizada.

Bayern Múnich vs Lyon: historial de partidos

En Champions League se han enfrentado en ocho ocasiones y el Bayern Múnich ha logrado 4 victorias en sus duelos sobre el Lyon. El último antecendente se remonta hace una década, precisamente en semifinales.

Semifinales de Champions 2009/2010: Lyon 0-3 Bayern Múnich

Semifinales de Champions 2009/2010: Bayern Múnich 1-0 Lyon

Fase de grupos 2008/2009: Lyon 2-3 Bayern Múnich

Fase de grupos 2008/2009: Bayern Múnich 1-1 Lyon

Fase de grupos 2003/2004: Bayern Múnich 1-2 Lyon

¿A qué hora juega el Bayern Múnich hoy?

El Bayern Múnich juega hoy a partir de las 16:00 horas de Buenos Aires, Argentina.