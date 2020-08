Ver, Bayern vs PSG EN VIVO y ONLINE: con Neymar y Lewandowski, en directo Final de Champions League

Ver Bayern vs. PSG EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO la transmisión del partidos de hoy (vía ESPN 2 y FOX Sports) en el estadio Da Luz de Lisboa este domingo a las 2:00 p.m. hora de Perú en la Final Champions League. Para seguir EN DIRECTO fútbol en vivo por Internet no dejes de entrar a Libero.pe que te traerá el más completo minuto a Minuto y el resumen completo al término del partido con toda la celebración del nuevo monarca.

MINUTO x MINUTO | Bayern Múnich vs. PSG

Sigue todas las incidencias y los detalles en directo de la final de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich desde Lisboa, Portugal.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

- El partido entre PSG vs. Bayern Múnich inicia a partir de las 2:00 p. m. (hora peruana).

- ¡Atención! Formación confirmada del PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes, Ander Herrera; Di María, Neymar y Mbappé.

- ¡Atención! Formación confirmada del Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonse Daviers; Thiago Alcántara, Leon Goretzka; Ivan Peresic Serge Gnabry, Thomas Müller; y Robert Lewandowski.

- Detalles de la final de la Champions League. (Infografía: La República)

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre PSG y Bayern Múnich!

Historial de partidos: Bayern Múnich vs. PSG

2017-12-05 | Bayern Múnich 3-1 PSG (Champions League)

2017-09-27 | PSG 3-0 Bayern Múnich (Champions League)

2000-10-18 | Bayern Múnich 2-0 PSG (Champions League)

2000-09-26 | PSG 1-0 Bayern Múnich (Champions League)

1997-11-05 | PSG 3-1 Bayern Múnich (Champions League)

1997-10-22 | Bayern Múnich 5-1 PSG (Champions League)

1994-11-23 | Bayern Múnich 0-1 PSG (Champions League)

1994-09-14 | PSG 2-0 Bayern Múnich (Champions League)

Formaciones confirmadas del Bayern Múnich vs. PSG

PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes, Ander Herrera; Di María, Neymar y Mbappé.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonse Daviers; Thiago Alcántara, Leon Goretzka; Ivan Peresic Serge Gnabry, Thomas Müller; y Robert Lewandowski.

PSG contra Bayern

En busca de la gloria absoluta se enfrentan el PSG vs Bayern Munich este domingo en Lisboa. Por un lado, están los franceses que llegan con su tridente ofensivo Neymar, Mbappé y Ángel Di María, mientras que, el club alemán también tiene delanteros de temer como Müller, Gnabry y Lewandowski.

El camino del PSG para llegar a la final ha sido difícil. En la fase de grupos, los franceses acabaron cómo líderes al obtener cinco victoria, un empate y ninguno perdido. En los octavos de final eliminó a Borussia Dortmund en duelos de ida y vuelta. Y fue recién desde cuartos que se disputó a partido único, donde eliminó al temido equipo italiano Atalanta y luego al RB Leipzig.

Por su parte, el camino del Bayern Munich no fue muy parecido, pues en la fase de grupos no perdió ni uno. Lo ganó los seis encuentros disputados. En octavos de final eliminó al Chelsea con un marcador global de 7-1 sobre el Chelsea. Sin embargo, el resultado de escándalo se produjo en cuartos, donde le metió 8 goles al Barcelona. La semifinal no fue muy distinto porque también goleó al Lyon, aunque esta vez por 3-0. Es por ello que el duelo ante el PSG, será de un enfrentamiento de invictos.

Bayern tiene más goles que PSG en la Champions

En Bayern Munich están los principales goleadores de la Champions League. Robert Lewandowski lidera la tabla con 15 goles y Serge Gnabry con 9 tantos. Los alemanes han convertido más de 30 goles esta temporada. El PSG tiene casi diez goles menos en este torneo.

Alineaciones probables del Bayern Múnich vs. PSG

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Gnabry, Thiago Alcántara, Muller, Goretzka, Perisic; Lewandowski.

PSG: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappé

Día, hora y canal del Bayern Múnich vs. PSG por Champions League

PSG vs Bayern Munich EN VIVO ¿Cuándo juegan? Domingo 23 de agosto ¿Dónde? Estádio da Luz, Portugal ¿A qué hora? 14:00 horas de Lima, Perú ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN Play

¿A qué hora ver el Bayern Múnich vs. PSG por final de Champions League?

País Hora Argentina 4:00 p. m. España 9:00 p. m. México 2:00 p. m. Perú 2:00 p. m. Colombia 2:00 p. m. Estados Unidos 2:00 p. m. Uruguay 4:00 p. m. Chile 3:00 p. m. Ecuador 2:00 p. m. Paraguay 3:00 p. m. Venezuela 3:00 p. m. Bolivia 3:00 p. m. Costa Rica 1:00 p. m. Italia 9:00 p. m. Francia 9:00 p. m. Honduras 1:00 p. m. Panamá 2:00 p. m. El Salvador 1:00 p. m. Guatemala 1:00 p. m.

¿En qué canales ver Bayern Múnich vs. PSG por Champions Leagues?

Argentina: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Argentina, FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports 1 Chile

China: CCTV-5, QQ Sports Live

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Italia: NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Canale 5

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Perú: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

Estados Unidos: TUDNxtra, Univision NOW, UniMás, TUDN USA, TUDN App, CBS All Access, TUDN.com, ZonaFutbol

Uruguay: Fox Sports Uruguay, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿Cuándo juegan Bayern Múnich vs. PSG?

PARTIDO PSG vs. Bayern FECHA Domingo 23 de agosto ESTADIO Estádio da Luz, Lisboa Horario 21:00 de España; 16:00 de Argentina; 14:00 de México

Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre PSG vs Bayern Munich, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

