Ver ESPN 2 EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich: Con Neymar y Lewandowski, final de la Champions League

Ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich ONLINE, GRATIS y EN DIRECTO. Los actuales reyes de la Ligue 1 de Francia y la Bundesliga de Alemania jugarán este domingo 23 de agosto, a partir de las 4:00 p. m. horario de Buenos Aires, Argentina, en el Estadio da Luz de Lisboa en Portugal por la final de la UEFA Champions League. Figuras de la talla de Neymar, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski y Thomas Müller garantizan acción y emoción al máximo nivel en este partido de fúbtol en vivo. Sigue la transmisión vía ESPN 2, ESPN PLAY y FOX Sports en Sudamérica; mientras que en México y Centroamérica lo harán ESPN Norte, FOX Sport y FOX Sports 2. Mira los canales, los horarios del mundo y los videos de todos los goles en el MINUTO x MINUTO del diario Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | PSG vs. Bayern Múnich vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias y los detalles en directo de la final de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich desde Lisboa, Portugal.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

- El partido entre PSG vs. Bayern Múnich inicia a partir de las 2:00 p. m. (hora peruana).

- ¡Atención! Formación confirmada del PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes, Ander Herrera; Di María, Neymar y Mbappé.

- ¡Atención! Formación confirmada del Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonse Daviers; Thiago Alcántara, Leon Goretzka; Ivan Peresic Serge Gnabry, Thomas Müller; y Robert Lewandowski.

- Detalles de la final de la Champions League. (Infografía: La República)

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre PSG y Bayern Múnich!

Historial de partidos: PSG vs. Bayern Múnich

2017-12-05 | Bayern Múnich 3-1 PSG (Champions League)

2017-09-27 | PSG 3-0 Bayern Múnich (Champions League)

2000-10-18 | Bayern Múnich 2-0 PSG (Champions League)

2000-09-26 | PSG 1-0 Bayern Múnich (Champions League)

1997-11-05 | PSG 3-1 Bayern Múnich (Champions League)

1997-10-22 | Bayern Múnich 5-1 PSG (Champions League)

1994-11-23 | Bayern Múnich 0-1 PSG (Champions League)

1994-09-14 | PSG 2-0 Bayern Múnich (Champions League)

Formaciones confirmadas del PSG y Bayern Múnich

PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes, Ander Herrera; Di María, Neymar y Mbappé.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonse Daviers; Thiago Alcántara, Leon Goretzka; Ivan Peresic Serge Gnabry, Thomas Müller; y Robert Lewandowski.

PSG contra Bayern

La máquina ofensiva del Bayern Múnich buscará su sexto título de la máxima competición de clubes europea ante un PSG que conduce el genio de Neymar y de Kylian Mbappé pero que ha mostrado que es mucho más que una acumulación de individualistas brillantes.

"No sólo están hablando, están cumpliendo", aseguró estos días el técnico del PSG Thomas Tuchel, en clara referencia a sus máximas estrellas, Neymar y Kylian Mbappé, que durante toda la Fase Final disputada en Lisboa se han mostrado muy eficientes en ataque, junto con el veterano argentino Ángel Di María.

PSG vs. Bayern Múnich: horarios en el mundo

País Hora Argentina 4:00 p. m. España 9:00 p. m. México 2:00 p. m. Perú 2:00 p. m. Colombia 2:00 p. m. Estados Unidos 2:00 p. m. Uruguay 4:00 p. m. Chile 3:00 p. m. Ecuador 2:00 p. m. Paraguay 3:00 p. m. Venezuela 3:00 p. m. Bolivia 3:00 p. m. Costa Rica 1:00 p. m. Italia 9:00 p. m. Francia 9:00 p. m. Honduras 1:00 p. m. Panamá 2:00 p. m. El Salvador 1:00 p. m. Guatemala 1:00 p. m.

El espíritu altamente ofensivo del Bayern Múnich, su defensa siempre adelantada y la vocación de ataque de sus laterales pueden ser un alto riesgo ante la velocidad de Neymar y Mpappé.

Sin embargo, es poco probable que el entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, se decida a hacer cambios de fondo para la final.

En lo táctico Flick ha apostado siempre por el mismo esquema. En lo personal podría recurrir a Benjamin Pavard, que volvió a la cancha en la semifinal contra el Olimpique Lyon en la segunda parte, lo que le permitirá desplazar a Joshua Kimmich al centro del campo para buscar más estabilidad en esa zona.

El equipo ideal de Flick era con Pavard como lateral y con Kimmich en el centro del campo hasta que, antes del torneo de Lisboa, el francés sufrió una lesión de tobillo.

Formaciones probables PSG vs. Bayern Múnich

Día, hora y canal del PSG vs. Bayern Múnich por Champions League

PSG vs Bayern Múnich EN VIVO ¿Cuándo juegan? Domingo 23 de agosto ¿Dónde? Estadio Da Luz, Portugal ¿A qué hora? 14:00 horas de Lima, Perú ¿En qué canal? ESPN 2 y FOX Sports

¿En qué canal transmiten y dónde televisan partido PSG vs. Bayern Múnich?

Argentina: ESPN2 Sur, FOX Sports, ESPN PLAY y FOX PLAY.

Bolivia: ESPN2 Sur, FOX Sports, ESPN PLAY y FOX PLAY.

Brasil: TNT Go, TNT Brazil y Esporte Interativo Plus.

Chile: ESPN2 Sur, FOX Sports, ESPN PLAY y FOX PLAY.

Colombia: ESPN2 Sur, FOX Sports, ESPN PLAY y FOX PLAY.

Francia: RMC Sport 1 y RMC Sport en direct.

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Go, Sky Sport 1/HD y TeleClub Sport Live.

Italia: NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football y Sky Sport Uno.

México: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Paraguay: ESPN2 Sur, FOX Sports, ESPN PLAY y FOX PLAY.

Perú: ESPN2 Sur, FOX Sports, ESPN PLAY y FOX PLAY.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

España: Movistar+, Mitele Plus y Movistar Liga de Campeones.

Reino Unido: BT Sport Extra, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1 y BT Sport Ultimate.

Estados Unidos: Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN USA, Univision, TUDN.com, ZonaFutbol y TUDN App.

Uruguay: ESPN2 Sur, FOX Sports, ESPN PLAY y FOX PLAY.

Venezuela: ESPN2 Sur, FOX Sports, ESPN PLAY y FOX PLAY.

¿Dónde ver en directo PSG vs. Bayern Múnich?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones Mitele Plus 21:00 Sudamérica ESPN 2 FOX Sports PER: 14:00; COL; 14:00; ARG: 16:00; CHI: 15:00 México FOX Sports ESPN 14:00

¿Qué canales son FOX Sports y ESPN 2 en México para ver final Champions League?

Canales SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY ESPN 550/1550 507/894 41 338 558 ESPN 2 553/1553 508/895 42 339 563 FOX Sports 549/1549 505/892 20 330 563 FOX Sports 2 552/1552 506/893 36 332 564

¿Cuándo juegan y dónde ver PSG vs. Bayern Múnich?

PARTIDO PSG vs. Bayern Múnich FECHA Domingo 23 de agosto ESTADIO Estadio da Luz, Lisboa Horario 21:00 de España; 16:00 de Argentina; 14:00 de México

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Cómo ver ESPN EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich? (Canales ESPN Norte)

Sky Sports (México): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Costa Rica): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Puerto Rico): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Honduras): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (El Salvador): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Guatemala): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Haití): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Star TV (México): Canal 501.

Altice (República Dominicana): Canal 350 (SD) y Canal 1009 (HD).

Aster (República Dominicana): Canal 27.

Wind TV (República Dominicana): Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich?

FOX Sports Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD DirecTV (Chile) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR (Chile) Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), Canal 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich? (Canales FOX Sports Norte)

Dish (México): Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD).

Sky Sports (México): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (República Dominicana): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (Costa Rica): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (Guatemala): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (Honduras): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (El Salvador): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Claro TV (El Salvador): Canal 306.

Claro TV (Panamá): Canal 306.

Claro TV (El Salvador): Canal 43 (Analógico) y Canal 211 (D).

Izzi (México): Canal 506 (SD) y Canal 954 (HD).

Megacable (México): Canal 305 (SD) y Canal 1305 (HD).

Cable Onda (Panamá): Canal 376 (SD) y Canal 1376 (HD).

Cable Color: Canal 39 (Analógico), Canal 306 (Digital) y Canal 723 (HD).

Cabletica: Canal 17.

Cacble & Wireless: Canal 252.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en ARGENTINA?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 623/1623 626/1626 TELECENTRO 104/1009 105/1011 108/1012 CABLEVISIÓN 32/102 23/103 104 SUPERCANAL 14/102/1000 15/103/1003 104/1007 CLARO TV 106 107 108 DIBOX 100 101 102 Cablevisión flow 102 103 104 MOVISTAR TV 200 201 202

¿Dónde ver ESPN EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en MÉXICO?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 SKY Sports 548/1550 551 563/1563 Star TV 501 - 503 MEGACABLE 41 42 - DISH 338 339 344/844 Total PLAY 558 563 -

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en COLOMBIA?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 625/1623 626/1626 MOVISTAR TV 200/483/884 202/486/886 203/488/887 CLARO TV 510/1510 511/1511 512/1512 COLCABLE 16 - 14/15

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en CHILE?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 625/1623 626/1626 MOVISTAR TV 480/884 482/886 495/887 CMET 53 - 54 CLARO TV 174/474 175/475 - GTD/TELSUR 84 85 86/854 ZAPPING TV 90 91 92 VTR - 49/27/28 153/842

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en PERÚ?

CANALES TV ESPN HD ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 625/1623 626/1626 MOVISTAR TV 504/483/884/740 486/505/741/886 488/887/508/742 CLARO TV 64/521 65/523 66/524 CABLE MÁS - - 79

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en ECUADOR?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 625/1623 626/1626 Grupo TV Cable 200/730 202/734 204/736 CLARO TV 90/590 - -

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en BOLIVIA?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 TiGO 508/701 510/720 515/703

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en URUGUAY?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 623/1623 626/1626

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en VENEZUELA?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 625/1623 626/1626 MOVISTAR TV 483 485 488/887 INTER - 51/56 57/193 NETUNO 30 28 -

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich en PARAGUAY?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 TiGO - 104 -

¿Dónde ver TUDN EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich?

TUDN Canales TV Sky Sports (México) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Sky Sports (Argentina) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Sky Sports (Puerto Rico) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Dish Network (Estados Unidos) Canal 869 (HD). DirecTV (Estados Unidos) Canal 464 (HD). AT&T (Estados Unidos) Canal 658. Verizon FiOS (Estados Unidos) Canal 1524. Eli NRT (México, Monclova) Canal 55 (SD), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD). Cable Onda (Panamá) Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD). Telecable (Costa Rica) Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD). Galaxia 5 (Guatemala) Canal 39. Altice (República Dominicana) Canal 355. Cable Color (El Salvador) Canal 44. Cable Color (Honduras) Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital). Tigo (El Salvador) Canal 30. Tigo (Honduras) Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital). Mayavisión (Honduras) Canal 45. +Móvil (Panamá) Canal 254 (HD). Izzi (México) Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD). Claro TV (Puerto Rico) Canal 614 (SD) y Canal 1614 (HD).

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego PSG vs. Bayern Múnich por la final de la Champions League.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich?

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2) y 186-191 (3-8) | Satélite

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2), 186-191 (3-8) y 442 (UHD) | IPTV

Orange TV (España): Dial 114, 115 (UHD), 116 (1), 127-137 (2-12) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 205, 291-298 (1-8) | IPTV

Mitele Plus (España): servicio streaming (www.mitele.es)

¿Cómo ver Movistar Deportes ONLINE PSG vs. Bayern Múnich?

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | Satélite

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 213 y 271-277 (1-7) | IPTV

Mitele PLUS: PSG vs. Bayern Múnich - Live TV

Mitele Plus Fútbol Total - Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

Apuestas PSG vs. Bayern Múnich por final de la Champions League

CASA DE APUESTAS PSG EMPATE BAYERN MÚNICH Doradobet 3.15 4.00 2.11 William Hill 3.20 4.20 2.00 Betfair 3.20 4.00 2.00 Bet365 3.20 4.10 2.00 Bwin 3.20 4.20 2.00 Betsson 3.15 4.25 2.05 Inkabet 3.20 4.10 2.05 Apuesta Total 3.10 4.10 2.05 BetWay 3.15 4.20 2.05 Wplay 3.15 4.00 2.11

¿Qué es el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich​​ es una entidad deportiva profesional de la ciudad de Múnich, Alemania. Fue fundado el 27 de febrero de 1900 por once jugadores liderados por Franz John.​ Es uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo, ​ es conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en Bundesliga.

Estadio da Luz

El Estádio da Luz, denominado oficialmente Estádio do Sport Lisboa e Benfica, es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad del club SL Benfica, que disputa en él sus partidos como local. El estadio, con capacidad para 64 642 espectadores, se inauguró el 25 de octubre de 2003.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

¿Cómo ver la Champions GRATIS por INTERNET?

A través de aplicaciones de Mitele Plus o ESPN PLay en tus primeros días de contrato con tu servicio de cable. También puedes seguir el minuto a minuto con al reproducción de los goles en video por Libero.pe.

¿Cómo ver la Champions sin pagar?

En el minuto a minuto de Libero.pe se puede apreciar el juego Bayern Múnich vs. PSG con la reproducción de los goles al instante.

¿Cuándo juega el PSG vs. Bayern Múnich?

Bayern Múnich vs. PSG se enfrentan este domingo 23 de agosto, desde las 21:00 horario de Madrid, España, por la final de la UEFA Champions League. El ganador accederá a las semifinales del torneo.

¿Cuántas Champions tiene el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich tiene 5 títulos en la historia de la Champions League: 1974, 1975, 1976, 2001 y 2013.

¿Dónde ver la Champions?

En los canales ESPN 2, FOX Sports, FOX Sports 2, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, DAZN, SKY Sports y TUDN.

¿A qué hora es la final de la Champions League?

Argentina: 16:00 p. m.

Perú: 14:00 p. m.

Uruguay: 16:00 p. m.

Colombia: 14:00 p. m.

México: 14:00 p. m.

España: 21:00 p. m.

Ecuador: 14:00 p. m.

Paraguay: 15:00 p. m.

Costa Rica: 13:00 p. m.

Chile: 15:00 p. m.

Bolivia: 15:00 p. m.

Venezuela: 15:00 p. m.

Cuba: 15:00 p. m.

¿A qué hora juega el Bayern Múnich hoy?

El Bayern Múnich juega ante PSG hoy desde las 14:00 horas de Lima, Perú, y 16:00 horas de Buenis Aires, Argentina.

Horario de la final de la Champions League en México

En México, el partido entre Bayern Múnich y PSG inicia a las 2:00 p. m.

Jugadores del PSG

1. Keylor Navas

2. Thiago Silva

3. Presnel Kimpembe

4. Thilo Kehrer

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

7. Kylian Mbappé

8. Leandro Paredes

10. Neymar Jr

11. Ángel Di María

14. Juan Bernat

16. Sergio Rico

17. Maxim Choupo-Moting

18. Mauro Icardi

19. Pablo Sarabia

20. Layvin kurzawa

21. Ander Herrera

22. Abdou Diallo

23. Julian Draxler

25. Mitchel Bakker

26. Loic Mbe Soh

27. Idrissa Gueye

30. Marcin Bulka

29. Jesé Rodríguez

31. Colin Dagba

36. Kays Ruiz-Atil

40. Garissone Innocent

Jugadores del Bayern Múnich

1. Manuel Neuer

2. Odriozola

4. Süle

5. Benjamín Pavard

5. Thiago Alcántara

8. Javi Martínez

9. Robert Lewandowski

10. Phillipe Coutinho

11. Cuisance

14. Ivan Peresic

17. Jerome Boateng

18. Leon Goretzka

19. Alphonse Davies

21. Lucas Hernández

22. Sergei Gnabry

24. Corentin Tolisso

25. Thomas Müller

26. Ulreich

27. David Alaba

29. Kingsley Coman

32. Joshua Kimmich

34. Batista-Meier

35. Zirkzee

39. Hoffmann

40. Tillman

42. Musiala

43. Arrey-MBL