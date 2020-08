Hinchas del PSG arman disturbios en París tras perder la final de la Champions ante Bayern

La atípica y extraña temporada europea llegó a su fin con la final de la Champions League de este domingo protagonizada por Bayern Múnich y PSG en el Estadio Da Luz de Lisboa. Y tras unos entretenidos 90 minutos, la victoria fue para el equipo alemán gracias al solitario tanto marcado por Kingsley Coman sobre el minuto 56.

Pero lo que debió ser una fiesta deportiva en toda su plenitud, se convirtió en una verdadera batalla campal en la ciudad de París luego de los desmanes protagonizados por los hinchas del PSG. Estos hechos ocurrieron a los alrededores del estadio del cuadro parisino quienes colocaron una pantalla gigante para ver esta gran final con un grupo máximo de cinco mil espectadores.

No obstante, cientos de hinchas que no lograron ingresar al recinto deportivo arremetieron contras los negocios aledaños y vehículos ocasionando que la policía intervenga con bombas de estruendo y lacrimógenas para disipar a la gente que además no contaba con mascarilla y no respetaban el distanciamiento requerido por la pandemia de la COVID-19.

Según los primeros reportes que llegan desde Francia, hay un total de una veintena de detenidos y más de doscientas multas impuestas por las fuerzas policiales a los aficionados del PSG que ocasionaron estos disturbios.

Las imágenes son claras. En ellas se logran apreciar como un grupo de fanáticos arremete contra un vehículo destrozándolo por completo. Este hecho se repitió en varias zonas de la ciudad de París lo que generó un completo caos en la ciudad de la luz en la previa y durante la final de la Champions League.

Bayern Múnich, campeón invicto de la Champions League

Bayern Múnich logró su sexta orejona en toda su historia consiguiendo un increíble récord en el camino: ganando todos los partidos que jugó durante la competición. Con puntos altos como Gnabry, Neuer o Robert Lewandowski, el cuadro alemán se consagra hoy como el mejor equipo del mundo.