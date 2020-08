Champions League dio a conocer el once ideal sin Messi, Cristiano, Neymar y Mbappé

El último domingo se jugó la final de la Champions League, el cual dejó a Bayern Munich como nuevo campeón tras vencer 1-0 al PSG en Lisboa. Un día después, la UEFA anunció el once ideal con grandes sorpresas como las ausencias de los finalistas Neymar y Mbappé.

Otra de las grandes ausencias en el once ideal de la temporada de la Champions League son la del argentino Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. Ambos no tuvieron una buena temporada, pues fueron eliminados rápidamente. Barcelona en cuartos y Juventus en octavos.

Además, es importante precisar, que, a diferencia de años anteriores, ningún jugador del Real Madrid aparece en este ranking. Los de Zidane fueron eliminados por el Manchester City en octavos de final.

Sobre el once ideal, fueron seleccionados cuatro jugadores del PSG y otros cuatro del campeón Bayern Munich. Sin embargo, también resalta la ausencia de Thomas Müller, un jugador que ha sido fundamental en el cuadro alemán.

Sin embargo, a pesar que no llegaron a disputar la final, la UEFA incluyó en el equipo de la temporada a Sabitzer del Leipzig, Sterling de Manchester City y el noruego Erling Haaland de Borussia Dortmud.

Neuer (Bayern); Kimmich (Bayern), Marquinhos (PSG), Kimpenbe (PSG), Juan Bernat (PSG); Gnabry (Bayern), Di Maria (PSG), Sabitzer (Leipzig), Sterling (City), Halaand (Dortmund), Lewandowski (Bayern).

