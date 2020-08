Champions League: Bayern igualó a Liverpool en títulos y quedó a una del AC Milan

La temporada europea 2019/2020 llegó a su fin con la gran final de la Champions League que dejó como gran ganador al poderoso Bayern Múnich de Alemania. El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick consiguió alzarse con este título ganando todos los partidos del torneo y consiguiendo un promedio de 3,8 goles por encuentro jugado.

El título de este último domingo significó el sexto para los bávaros que igualaron a Liverpool en el ranking de los más ganadores. Ambos clubes quedaron a solo uno de alcanzar al histórico AC Milan que por ahora sigue segundo en esta lista de privilegio con un total de siete Champions.

Sin embargo, ninguno de estos equipos aún se encuentra cerca del máximo ganado de esta competición: el Real Madrid. El cuadro merengue ostenta 13 título del máximo torneo europeo a lo largo de toda su historia. Una cantidad complicada de alcanzar, pero que Bayern y el resto de clubes se esforzaran por alcanzar.

All we did was WWWWWWWWWWW no matter what. 🔥#MiaSanChampions #FCBayern pic.twitter.com/bGPzZh6fai