Real Madrid perdió 2-3 con Shakthar por el Grupo B de la Champions League

Sorpresa total en España. Real Madrid esperaba comenzar de la mejor manera su participación en la Champions League 2020-2021, pero fue sorprendido por un eficaz Shakthar Donetsk que se llevó a Ucrania los tres puntos.

Real Madrid empezó dominando el duelo duelo contra el Shakthar, aunque la visita daba indicios de que podía hacer mucho daño de contragolpe. Conforme pasaron los minutos, el elenco de Ucrania mejoró inquietando la valla de Courtois.

Después de tanto insistir, Teté puso el 1-0 en el marcador gracias a una gran jugada personal de Korniyenko. Baldazo de agua fría para el Real Madrid. Sin embargo, el panorama se iba a complicar más con la anotación en contra de Varane.

Por si fuera poco, cerca de finalizar la primera parte, Solomon decía que ya era goleada en el Alfredo Di Stefano. Shakthar aprovechaba al máximo las facilidades que daba en el fondo el equipo de Zidane.

Ya en el complemento, Modric logró descontar al sacar un potente disparo a colocar. Luego, el DT del Real Madrid siguió con las variantes y justamente, Vinícius, uno de los que ingresó, hacía soñar con llegar a la paridad.

En los descuentos, un disparo de Valverde se desvió en Mendy poniendo el empate. Segundos después, la anotación fue anulada por posición adelantada de Vinícius siendo victoria para el Shakthar Donetsk en el arranque del Grupo B de la Champions League.

Real Madrid vs. Shakhtar : historial de partidos

SEGUNDO TIEMPO

90' + 5 Final del partido.

90' + 4 Salió Marcos Bahia y entró Viunnyk en el Shakthar.

90' + 2 Gol anulado a Valverde por posición adelantada de Vinícius.

90' + 1 Salió Solomon y entró Vitao en la visita.

90' Vamos a jugar tres minutos más.

87' Fuerte entrada de Militao y se gana la amarilla.

86' Salió Dentinho e ingresó Sudakov en la visita.

83' Tiro de esquina para el Madrid, pero saca el balón la defensa del Shakthar.

82' Bondar se gana la amarilla por demorar.

81' Falta de Kroos. Tiro libre para la visita.

79' Gol anulado de Marlos. Tiro libre en salida para el Real Madrid.

77' Mendy casi marca la igualdad. El balón se fue al tiro de esquina.

77' Shakthar busca a Teté. Por ahora, seguimos 3-2 en España.

71' Salió Modric y entró Kroos en el local.

70' Está mal parado en el fondo el Real Madrid.

65' Casemiro intentó de larga distancia.

63' Teté tuvo el cuarto en sus pies. Courtois tapó con los pies.

59' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Vinícius entró y en menos de 20 segundos, el local se pone a tiro de la igualdad.

59' Salió Jovic y entró Vinícius en el local.

56' Sigue llegando el Shakthar. La tuvo Teté, pero su disparo se fue afuera.

54' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Gran jugada personal de Modric para poner el descuento.

50' Córner que no genera peligro en el arco del Shakthar.

49' Disparo de Asensio que se va al tiro de esquina.

46' Salió Rodrygo y entró Benzema en el Real Madrid.

45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

45' Final de la primera parte.

43' Jovic intentó, aunque no generó problemas para la defensa visitante.

42' ¡GOOOOOOOOOOL DEL SHAKTHAR DONETSK! Otra vez llegó la visita y Salomon dice que esto ya es goleada en España.

39' Real Madrid está totalmente golpeado por los goles.

37' Tiro libre para el local, pero Jovic no conecta de la mejor manera.

34' Amarilla para Asensio en el Real Madrid.

33' ¡GOOOOOOOOOOL DEL SHAKTHAR DONETSK! En su intentó de despejar, Varane anotó en propia puerta.

29' ¡GOOOOOOOOOOL DEL SHAKTHAR DONETSK! Gran jugada personal de Korniyenko y Teté la mandó al fondo de las redes.

27' Busca Madrid por el lado de Marcelo, pero está segura la defensa visitante.

24' Shakthar ha mejorado y comienza a animarse en ataque.

21' Tiro de esquina para el Real Madrid, pero hubo una mano y todo queda invalidado.

18' Seguimos sin goles en el Alfredo Di Stefano.

15' Tiro libre a favor del Madrid que no genera problemas para la defensa del Shakthar.

13' Mal parada la defensa del Real Madrid, pero Courtois le tapó el disparo a Marlos.

9' Hay tiro libre y se luce la defensa del Shakthar.

8' Amarilla para Korniyenko y hay tiro libre peligroso para el Real Madrid.

6' Falta contra Casemiro y hay tiro libre en salida para el local.

4' Buena llegada de Asensio y el meta Trubin evitó la caída de su valla. La tuvo el Real Madrid.

3' Real Madrid se hace dueño del balón. Shakthar opta por el contragolpe.

1' Empezó sacando la visita.

1' Arrancó el partido en Valdebebas.

- El partido inicia a las 11:15 a. m. horario de Lima (Perú); 13:15 a. m. horario de Buenos Aires (Argentina); y 18:15 a. m. horario de Madrid (España).

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thibaut Courtois, Eder Militao, Raphael Varane, Marcelo, Mendy, Federico Valverde, Luka Modric, Casemiro, Rodrygo, Marco Asensio y Luka Jovic.

- Suplentes: Lunín, Altube, Nacho, Toni Kroos, Karim Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius Jr. e Isco.

- ¡Atención! Formación confirmada del Shakhtar: Trubin; Kornienko, Bondar, Khocholava, Dodô; Marcos Antônio, Maycon; Tetê, Solomon, Marlos; Dentinho.

- Suplentes: Shevchenko, Pyatov, Mampassi, Vitao, Cipriano, Sudakov, Shostak, Viunnyk y Honcharuk.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Shakhtar Donetsk!

Real Madrid vs. Shakhtar : alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois, Eder Militao, Raphael Varane, Marcelo, Mendy, Federico Valverde, Luka Modric, Casemiro, Rodrygo, Marco Asensio y Luka Jovic.

Shakhtar: Trubin; Kornienko, Bondar, Khocholava, Dodô; Marcos Antônio, Maycon; Tetê, Solomon, Marlos; Dentinho.

Real Madrid vs. Shakhtar : historial de partidos

2015-11-25 – Shakhtar Donetsk 3-4 Real Madrid (Champions League 2015/16)

2015-09-15 – Real Madrid 4-0 Shakhtar Donetsk (Champions League 2015/16)

Real Madrid contra Shakhtar

El cuadro dirigido por Zinedine Zidane llega a este cotejo con una sorpresiva derrota de local por la liga española. Cádiz dio la hora al vencer por la mínima diferencia a los 'Blancos' en el Estadio Alfredo Di Stéfano (el Santiago Bernabéu viene siendo remodelado)

Para este referido cotejo, los 'Galácticos' podrían sufrir la sensible baja de Sergio Ramos, quien viene arrastrando molestias en la rodilla izquierda. No obstante, según la información vertida por El Chiringuito, el capitán de la selección española se infiltraría para no perderse el debut.

Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk: horarios y canales del mundo

País Hora Canal Perú 11:15 horas ESPN Colombia 11:15 horas ESPN México 11:15 horas SKY Sports Uruguay 13:15 horas ESPN Argentina 13:15 horas ESPN Estados Unidos 11:15 horas beIN Sports España 18:15 horas Movistar Liga Francia 18:15 horas RMC Sports Chile 13:15 horas ESPN Ecuador 11:15 horas ESPN Costa Rica 12:15 horas SKY Sports Alemania 18:15 horas SKY Sports Bolivia 12:15 horas ESPN Costa Rica 10:15 horas SKY Sports Honduras 10:15 horas SKY Sports El Salvador 10:15 horas SKY Sports

Así llega el Real Madrid al debut en la Champions League

Esto supone un grave dilema para Zinedine Zidane. El entrenador francés deberá de meditar si busca arriesgar a una de sus piezas más importantes o se decide por jugar con Eder Militao (o Nacho) junto a Raphael Varane.

Y es que la ausencia de Sergio Ramos en la zaga del Real Madrid se hace sentir. Sino recordemos lo que ocurrió en la edición pasada de la Champions League con Manchester City: 'SR4' estuvo ausente y el elenco español fue eliminado de la referida competencia.

¿Cómo llega el Shakhtar Donestk?

Por su parte, Shakhtar Donest buscará dar el golpe sin mucho aspaviento. El elenco ucraniano se ha sabido establecer en las diferentes competencias internacionales (principalmente en la Europa League) y ahora busca ganar un mayor protagonismo.

Sin embargo, para el preparador de arqueros, Pedro Jaro, Shakthar Donestsk es un equipo que ha venido de más a menos. "Es un equipo venido a menos, especialmente en estos últimos dos o tres años. Ya no tiene el potencial de antes", declaró a EFE.

"Rinat Ajmétov, presidente del club, sigue siendo el que maneja el capital, pero es verdad que los sueldos han bajado y también es verdad que ya no puedes comprar con la misma alegría que antes. Con lo que está pasando en el país, no puede salir en la prensa local que te has gastado 30 millones en un jugador", agregó.

Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk: ficha previa del partido

Real Madrid vs Shakhtar Donetsk por Champions League 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 21 de octubre 2. ¿En qué lugar? Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid 3. ¿A qué hora ver? 18:15 h (ESP); 11:15 h (PER); 13:15 h (ARG) 4. ¿Qué canal transmite? ESPN y Movistar Liga de Campeones

"Creo que el Shakhtar lo tiene complicado y más en este partido. Vamos a ver con la plantilla que viaja a Madrid. Está muy azotado por la cuarentena. La selección se surte del Shakhtar y el Dinamo. En el primer partido de la selección, ante Francia, no ha habido ni un solo jugador del Shakhtar y en los otro dos vinieron sólo dos", concluyó.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Shakhtar en ESPAÑA?

Movistar Liga de Campeones: Dial 50 de Movistar – Dial 114 de Orange TV

Movistar Liga de Campeones 2: Dial 52 de Movistar – Dial 127 de Orange TV

Orange TV: Dial 114 – Dial 121

LaLiga TV (BAR): Canal 146 de Movistar +

¿En que lugar juegan Real Madrid vs. Shakhtar?

El Real Madrid suele jugar en el Santiago Bernabéu sus partidos de local. Sin embargo, la dirigencia ha decidido remodelar el recinto y ahora el club merengue se encuentra disputando sus duelos, tanto en LaLiga como Champions League, en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El equipo de Zidane, precisamente, recibirá al Shakhtar de Ucrania en la primera fecha de la Champions League.

Real Madrid vs. Shakhtar: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos (Eder Militao), Mendy (Marcelo); Kroos, Modric (Casemiro), Isco; Vinicius Júnior (Rodrygo), Lucas Vázquez y Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodó, Bondar, Khocholava, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio, Marlos, Kovalenko, Telé y Dentinho.

DT: Luis Castro.

Última noticias sobre Real Madrid

- Real Madrid nunca ha perdido jugando contra Shakhtar en Champions League

- Un día como hoy Barcelona se vengó de Figo tras cambiarse al Real Madrid - VIDEO

- Roberto Soldado, exjugador del Real Madrid, dio positivo a COVID-19

- Real Madrid debutará en Champions League sin Sergio Ramos y Eden Hazard

- ¿La tiene fácil? Shakhtar Donetsk llega con 8 bajas para el duelo ante Real Madrid

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.