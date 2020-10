Lukaku salvó al Inter de una derrota contra el Mönchengladbach en Champons League

Inter de Milán desperdició la gran oportunidad de sumar de sumar 3 puntos de local y terminó igualando 2-2 con Monchengladbach, en duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo B de la Champions League, en la que por el mismo grupo, Real Madrid perdió en su debut frente al Shakhtar en España.

El primer tiempo fue ligeramente superior el Inter; sin embargo, no influyó en el marcador y ambos se fueron al descanso igualando sin goles. Para la segunda mitad, la historia fue muy distinta: 4 goles en 45 minutos intensos, en el que Alexis Sánchez dejó su lugar al argentino Lautaro Martínez.

Ni bien rodaba el balón para el segundo tiempo, Inter de Milán se puso arriba en el marcador por medio de Lukaku, quien aprovechó una serie de rebotes para decretar el 1-0.

Sin embargo, los alemanes lo empataron a los 63’ por medio de un penal bien ejecutado por Bensebaini. Incluso, el Gladbach iba a anotar el 2-1 en los 84’ por medio de Hohmann, quien aprovechó un pase largo y definió cruzado ante Sommer. El VAR le iba a poner más emoción al partido, pero terminó convalidando el gol.

Parecía que el Inter debutaba en la Champions con una derrota, pero no fue así porque en su equipo estaba el goleador Lukaku, quien apareció nuevamente a los 89’ para convertir su doblete y salvar a los italianos de una derrota.

Próximo partido de la Champions League será fuera de Italia para el Inter, pues deberán visitar al Shakhtar, mientras que, Borussia Monchengladbach jugará de local frente el Real Madrid que perdió sorpresivamente de local contra el cuadro de Ucrania.

Inter vs. Borussia Mönchengladbach : minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

90+6' Final del partido. Inter y Gladbach igualaron 2-2 por el Grupo B de la Liga de Campeones

90' Se agrega 6 minutos más en Italia. Por ahoa sigue 2-2

89' ¡GOOOOOOOL del INTER. Romelo Lukaku anota su doblete

87' El VAR convalida el gol del Gladbach

84' ¡GOOOOOOOL del MONCHENGLADBACH! Golazo de HOFMANN. Pase largo a la espalda de la defensa y el 23 del club alemán no perdona

81' ¡PAAAAAAAAAAAALO! El palo le niega el gol a Lautaro Martínez

79' Dos cambios en el Inter. Se marchan Eriksen y Perisic para dejar su lugar a Brozovic y Bastoni

75' Cambio en Borussia Mönchengladbach, entra al campo Patrick Herrmann sustituyendo a Breel Embolo

70' Inter busca por todos los medios el segundo, pero con poca claridad

68' Christoph Kramer ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

65' Stefan de Vrij ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

63' ¡GOOOOOOOL del MONCHENGLADBACH! Bensebaini anota el empate de penal

48' ¡GOOOOOOOL del INTER! Lukaku abre el marcador en Italia con un remate desde el centro del área

45' Cambio en Internazionale, entra al campo Lautaro Martínez sustituyendo a Alexis Sánchez.

PRIMER TIEMPO

45+1' Final del primer tiempo. Inter y Monchengladbach igualan sin goles

41' Remate cruzado de Lukaku y la pelota apenas se pierde por un costado del poste

33' Partido trabado en estos momentos. Ambos equipos comenten falta

30' Se cumple la primera media hora de juego y no hay goles: Inter 0-0 Gladbach

28' Christian Eriksen intentó un pase en profundidad pero Matteo Darmian estaba en fuera de juego

24' Jonas Hofmann 7 ha recibido una falta en la zona defensiva por parte de Ivan Perisic

20' Inter está cada vez mas cerca de encontrar el primer gol del partido

17' Danilo D'Ambrosio es amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso

13' Christian Eriksen remate con la derecha desde fuera del área y Sommer atrapa sin problemas

11' Centro al área para Romelo Lukaku, pero el arquero del club alemán se anticipa a la jugada

8' Inter de Milán intenta tomar mayor protagonismo y el control de la pelota, pero sin generar maayores situaciones de gol

5' Alto y desviado se marcha la pelota tras remate de Matteo Darmian del Inter

1' Rueda la pelota en Italia: Inter vs Monchengladbach por la Champions League

Todo va quedando listo para el inicio de la Champions League. Se entona el himno oficial del torneo

- El partido inicia en breves minutos.

- ¡Atención! Formación confirmada del Borussia Mönchengladbach: Sommer, Kramer, Thuram, Plea, Lainer, Hofmann, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Neuhaus y Embolo.

- Suplentes: Sippel, Grün, Lang, Herrmann, Wolf, Sindl, Traoré, Wendt, Jantschke y Reitz.

- ¡Atención! Formación confirmada del Inter de Milán: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Darmian, Barella, Arturo Vidal, Iván Perisic, Eriksen, Alexis Sánchez y Romelu Lukaku.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Inter vs. Borussia Mönchengladbach!

Inter vs. Borussia Mönchengladbach : historial de partidos

1979-11-07 – Inter 2-3 (pro.) Borussia Mönchengladbach (Europa League 1979/80)

1979-10-24 – Borussia Mönchengladbach 1-1 Inter (Europa League 1979/80)

1971-12-01 – Borussia Mönchengladbach 0-0 Inter (Champions League 1971/72)

1971-11-03 – Inter 4-2 Borussia Mönchengladbach (Champions League 1971/72)

Inter contra Borussia Mönchengladbach

A pesar de la pandemia del coronavirus, los negros y azules realizaron un esfuerzo y contrataron a jugadores que vienen destacando en Europa. Achraf Hakimi la rompió en el Dortmund y tras un acuerdo con el Real Madrid, el defensor aceptó la oferta del Inter.

Otra de las grandes contrataciones es Arturo Vidal. El 'Rey' dejó Barcelona y aceptó defender la camiseta del Inter. El temperamento del volante le permite a los italianos ser más agresivos al momento de recuperar el balón.

En conferencia de prensa, Antonio Conte, estratega del Inter, habló sobre el trabajo que vienen realizando sus dirigidos. El entrenador también se refirió al momento del Real Madrid, perdió en la última fecha de LaLiga de España.

"No sé si en Madrid nos consideran favoritos. El Madrid ha ganado LaLiga, cuenta con jugadores importantísimos que han ganado la Liga de Campeones varias veces. Oír que el Madrid no es favorito me hace sonreír. Hay que hacer consideraciones de manera seria", indicó.

Inter vs Monchengladbach: horarios en el mundo

País Hora Perú 14:00 horas Colombia 14:00 horas México 14:00 horas Uruguay 16:00 horas Argentina 16:00 horas Estados Unidos 14:00 horas España 22:00 horas Francia 22:00 horas Chile 16:00 horas Ecuador 14:00 horas Costa Rica 15:00 horas Alemania 22:00 horas Bolivia 15:00 horas

Inter de Milán vs Monchengladbach : guía de TV para ver partido

Revisa aquí la lista de canales que pasarán el duelo entre Inter de Milán vs Monchengladbach

País Canal Argentina ESPN Sur, ESPN Play Sur Bolivia ESPN Play Sur, ESPN Sur Canadá DAZN Chile ESPN Play Sur, ESPN Sur Colombia ESPN Play Sur, ESPN Sur Ecuador ESPN Sur, ESPN Andina, ESPN Play Sur Paraguay ESPN Play Sur, ESPN Sur Perú ESPN Play Sur, ESPN Sur

Sigue toda la información deportiva en el minuto a minuto del diario Libero.pe