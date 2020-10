UEFA publicó el once ideal de la fecha en la Champions League

El portal oficial de la UEFA Champions League publicó el once ideal de la primera fecha, donde destaca la goleada de Atalanta para comandar el ataque con Duvan Zapata y el buen arranque de Barcelona con Lionel Messi quien sigue haciendo historia en el torneo.

En el arranque del torneo europeo más importante regaló partidazos y actuaciones sobre salientes que no se obviaron para elegir el mejor equipo. Atalanta luego de su goleada ante Midtjylland metió tres jugadores: El portero Sportello, el argentino Cristian Romero y Duvan Zapata.

Bayern Múnich fue una máquina de goles ante Atlético Madrid demostrando que nuevamente será un hueso duro de roer y candidato para levantar la nuevamente la orejona puso a Kimmich y Coman.

Barcelona tuvo un buen comienzo ante un tímido Ferenvaros, pero Lionel Messi fue nuevamente figura para meterse al once ideal junto a su socio Ansu Fati. Finalmente cierran el once ideal Gómez (Liverpool), Angeliño (Leipzig), Junozovic (Salzburgo) y Teté (Shakhtar).

La próxima semana nuevamente habrá Champions League y cada vez el grado de dificultad de los partidos será mayor para deleitarnos con partidos de alta categoría.

✨ Messi & Zapata spearhead the #UCLfantasy Team of the Week!



Who was your top scorer? @PlayStationEU