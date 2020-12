Neymar anotó, con poco ángulo, el 1-0 del PSG sobre Manchester United - VIDEO

La presencia de Neymar en el PSG es determinante y el equipo lo necesita ahora más que nunca, ante el desenlace de la fase de grupos de Champions League. Tras un inicio dudoso, el club parisino quedó complicado en la tabla y necesita con urgencia de una victoria en su visita al Manchester United.

El tanto llegó luego de una interesante construcción desde tres cuartos de cancha, con el mismo Neymar y Kylian Mbappé. Fue el francés quien recibió, amagó y fue encargando al área rival en busca de espacio para rematar a puerta. A pesar de tener rivales por delante, probó un remate a puerta.

Era lógico que no iba a generar peligro, pero el rebote quedó perfecto para Neymar, quien siguió toda la acción por la derecha y no tuvo que controlar, sino que remató a puerta. A pesar de no tener mucho ángulo de remate, el brasileño probó al arco y terminó inflando las redes para el 1-0 parcial.

Por ahora, con la ventaja del PSG, sube a la punta junto al Manchester United y el RB Leipzig, todos con la misma cantidad de puntos. No obstante, por duelos directos los ingleses están en la parte alta, seguidos por los franceses y finalmente están los alemanes. Recordemos que ese es el criterio de desempate.