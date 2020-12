Que no sea la única: Stéphanie Frappart es la primera mujer en arbitrar Champions League

Un nuevo antecedente se escribe en la historia del fútbol mundial. Stéphanie Frappart se convirtió este miércoles 2 de diciembre en la primera mujer en ser la juez de línea principal de un partido de UEFA Champions League, esto durante el encuentro entre la Juventus y el Dinamo de Kiev. Un paso tardío en la búsqueda de igualdad, pero que se espera que siente un precedente.

La francesa, de 36 años de edad, tuvo la responsabilidad de dirigir un duelo en la máxima competición de clubes a nivel europeo y fue en la goleada 3-0 del cuadro italiano, que se impuso con goles de Federico Chiesa, Álvaro Morata y Cristiano Ronaldo.

Durante el encuentro, la juez mostró un buen trabajo y exhibió la tarjeta amarilla en tres ocasiones: mostró dicha cartulina a Bentancur de la ‘Juve’ y a Shaparenko y Zabamyl del elenco visitante.

Asimismo, es importante resaltar que Frappart lleva once encuentros dirigidos en lo que va de la temporada: cinco de la Ligue 1, dos de la Ligue 2, dos de la Liga Europa, uno de la Liga de las Naciones y uno más de la ronda de clasificación a la última competición mencionada.

La juez francesa comenzó a fijarse en el arbitraje desde la adolescencia. Ella jugaba fútbol desde los 13 años y un día intentó probar suerte como colegiada. Fue así como se inscribió en clases y estudió todo el reglamento necesario para arbitrar, llegando a convertirse en el 2011 en árbitra profesional y el 28 de abril del 2019 dirigió su primer partido en la Ligue 1.

"No hay diferencia; el fútbol es el mismo. Son los equipos los que juegan distinto, pero es el mismo juego para hombres y mujeres. Para mí como árbitra es lo mismo. No es mi primer encuentro y me siento preparada”, indicó Frappart el año pasado, cuando también participó en otro momento histórico al arbitrar la final de la Supercopa de Europa entre Liverpool y Chelsea.