Casemiro lo tiene claro: "Si no jugamos la Champions, querremos ganar la Europa League"

Real Madrid se jugará la vida ante el Borussia Mönchengladbach por la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. A los merengues solamente les sirve la victoria si quieren meterse a octavos de final, de lo contrario dependerán de otros resultados y podrían quedar en puestos de Europa League.

"Ni veo esa posibilidad. Sé que están ahí, pero si no se puede jugar la Champions, no estaremos contentos, pero querremos jugar la Europa League y ganarla. Sólo pensamos en la victoria, pero en este club se vive de títulos", respondió Casemiro sobre el particular.

Sobre el conjunto alemán, el volante del Real Madrid dijo lo siguiente: "Mañana (miércoles) no sólo yo, todo el vestuario y el club sabe que es una final. Tenemos que encararlo así. En este club la final no se juega, se gana. Vamos con el corazón, con el alma. Lo hemos preparado bien. Hay que darlo todo en el campo".

"El Borussia no es ningún rival pequeño y esto es la Champions. La pretemporada no fue buena y el fútbol ahora es diferente. Queremos jugar bien contra todos. Debemos hacerlo mejor, pero es casi imposible con tan poco tiempo", agregó el brasileño.

La buena noticia para los vigentes campeones españoles es la vuelta de Sergio Ramos. "Hablar de Sergio es un honor, es un líder, nuestro capitán, lleva mucho tiempo en el club y tenemos que valorar los otros jugadores que lo han hecho bien. Nacho, Varane... Pero Ramos es de los mejores de todos los tiempos. Es importante que vuelva, es un líder y estamos muy contentos", apuntó Casemiro.