Griezmann y su dura autocrítica tras el 3-0: "Hicimos todo mal" - Video

El último martes, Barcelona se vio superado por 3-0 ante la Juventus tras un doblete de Cristiano Ronaldo. Tras el pitazo final, Antoine Griezmann se animó a declarar ante los medios donde hizo énfasis que han fallado todos dentro del campo. "Todo mal", precisaba.

Al ser consultado sobre que pasó en el campo de juego, Antoine Griezmann no tuvo reparos en contestar. "No hemos estado. En la primera parte nos han pasado por encima. Falta de ganas, de actitud, de correr, de defender, de atacar... todo mal".

Incluso, Griezmann fue consultado de quien es la responsabilidad y el jugador no dudó en señalar que los culpables de la derretos es de los propios jugadores porque, finalmente, son ellos quienes juegan el partido.

"¿De quién va a ser la culpa si somos los que juegan, no? Somos nosotros y hay que trabajar. Y mejorar, jugar, y solo con eso vamos a ir para adelante. Yo creo que el motivo puede ser de todo pero no vamos a intentar buscar excusas. Hoy ha sido una imagen muy fea para nosotros, para la gente y para la afición. Lo de hoy es un palo bastante duro pero nos vendrá bien para poner las cosas en su sitio, despertarnos, y enseñarnos que el fútbol es difícil, que no hay nada hecho y que hay que salir a ganar".

Pero, Griezmann precisó que hay equipo para revertir la situación (resultados adversos) y soñar con que pueden ganar la Champions League. "Nos da, tenemos el nivel para que nos de, tenemos el talento, sabemos trabajar, sabemos correr y es querer hacerlo todos los partidos. Y así nos saldrá adelante porque no nos vale con estar parados como en la primera parte".

El francés es claro sobre la situación que atraviesa el Barcelona, no solo en la Champions League, sino también en LaLiga. "Da igual el rival en octavos, tendrá que venir aquí y jugar. Tenemos que demostrar que podemos ganar la Champions, igual que el domingo, que tenemos que ganar para demostrar que podemos ganar".