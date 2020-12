Jorge Jesús: "Cualquier cosa que se dice contra un negro es siempre racismo"

El último martes se produjo un escándalo mundial que terminó con la suspensión del PSG vs Istanbul en el Parque de los Príncipes. por la Champions League. ¿Qué pasó? el cuarto árbitro del partido fue acusado por Pierre Webó de racista y, como señal de protesta, ambos equipos abandonaron el campo y no aceptaron que se reinicie el partido.

El escándalo fue tan grande que diversos deportistas, clubes y técnicos se han pronunciado al respecto. Sin embargo, en las últimas horas, Jorge Jesús, el técnico que fuera campeón de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo y actual DT de Benfica, tuvo polémicas declaraciones que aviva más la situación.

"No sé qué pasó o qué dijo, pero hoy el racismo está muy de moda. Solo puedo tener una opinión concreta cuando sé lo que se dijo exactamente. Hoy en día todo lo que se puede decir contra un negro es siempre un signo de racismo y lo mismo contra un blanco ya no es un signo de racismo", apuntó el técnico de Benfica sobre lo sucedido en la Champions League.

Sin duda, las declaraciones de Jorge Jesús seguirá trayendo cola, pero el técnico pidió que respeten su opinión, porque, finalmente, es lo que piensa de la situación ocurrida el último martes.

Sobre las acusaciones racistas, el mismo rumano precisó hizo su descargo, pero en una comunicación familiar que se terminó filtrando, de acuerdo al medio ProSport. "Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero".

Incluso, el presidente de la Federación de Rumanía se pronunció al respecto. "Disculpas en nombre del pueblo rumano por este incidente desafortunado. Con firmeza cualquier tipo de expresión o declaración que pueda ser considerada racista o discriminatoria".