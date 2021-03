Barcelona vs PSG EN VIVO: programación, canales, horarios y alineaciones por la Champions League

Barcelona vs PSG EN VIVO ONLINE por los octavos de final de la Champions League 2020/21 | Los azulgranas y parisinos se volverán a encontrar, pero ahora en Francia, donde estará en juego un boleto para la siguiente ronda de la 'Orejona'.

En el partido de ida, disputado en el Camp Nou, el actual subcampeón de Europa dio la sorpresa al imponerse en Catalunya por un categórico 4-1.

En la previa del Barcelona vs PSG, la principal noticia es la casi segura convocatoria de Neymar, quien ya se encuentra completamente recuperado de la rotura del abductor que sufrió el 10 de febrero contra el Caen. Según apunta Le Parisien, el brasileño formará parte de la delegación más no será titular, ya que no juega hace un mes.

Lo más probable es que Mauricio Pochettino mande a su habitual tridente conformado por Ángel di María, Mauro Icardi y Kylian Mbappé. Las únicas ausencias serán Juan Bernat por lesión y Moise Kean, quien dio positivo para coronavirus.

Por el otro lado, Barcelona está con la moral a tope luego de meterse en la pelea por el título de LaLiga española y también por tener nuevamente a Joan Laporta como presidente tras las elecciones internas.

Sobre las novedades de la plantilla, Ronald Koeman no podrá contar con Gerard Piqué y Ronald Araújo por lesión, quienes se unieron a Sergi Roberto, Ansu Fati y Philippe Coutinho como demás bajas.

El que sí estará será Lionel Messi, quien espera tener otra noche mágica en Champions League para revertir el resultado adverso de la ida y seguir en carrera por un título que no consigue desde el 2015.

Ahora, para que no te pierdas ningún detalle de este esperado compromiso, Líbero te trae la programación, fecha, horarios, canales de transmisión y posibles alineaciones.

¿Cuándo juegan PSG vs. Barcelona por la Champions League?

El partido está programado para este miércoles 10 de marzo en el Estadio Parque de los Príncipes de París, Francia.

¿A qué hora juegan PSG vs. Barcelona por la Champions League?

México - 2.00 p. m.

Perú - 3.00 p. m.

Ecuador - 3.00 p. m.

Colombia - 3.00 p. m.

Bolivia - 4.00 p. m.

Venezuela - 4.00 p. m.

Chile - 5.00 p. m.

Uruguay - 5.00 p. m.

Argentina - 5.00 p. m.

Brasil - 5.00 p. m.

Paraguay - 5.00 p. m.

España - 9.00 p. m.

Alemania - 9.00 p. m.

Italia - 9.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

Francia - 9.00 p. m.

¿Qué canales transmitirán el PSG vs. Barcelona por la Champions League?

México - Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte

Perú - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Ecuador - ESPN Play Sur

Colombia - ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Bolivia - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela - Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Sur

Chile - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Argentina - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - GUIGO, Estádio TNT Sports

Paraguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus

Alemania - Sky Go, Blue Sport, DAZN, Sky Sport 1/HD, SRF zwei, Sky Ticket

Italia - Sky Sport 252, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

Inglaterra - BT Sport App, BTSport.com, Talksport 2 Radio UK, BT Sport 3

Francia - RMC Sport 1, RMC Sport en direct

¿Cómo formarían PSG vs. Barcelona por la Champions League?

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Mbappé e Icardi.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi y Dembélé.