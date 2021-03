Sigue en carrea: Real Madrid venció 3-1 al Atalanta y avanzó en la Champions League

En carrera. Real Madrid volvió a demostrar su grandeza en la Champions League luego de vencer por 3-1 al Atalanta y sellar su pase a los cuartos de final. El equipo de Zinedine Zidane se llevó este claro triunfo gracias a los goles de Karim Benzema, Sergio Ramos de penal y Marcó Asensio. Para la visita descontó Luis Muriel con un gran tiro libre.

Desde el pitazo inicial se observó al cuadro blanco tomar las riendas del encuentro a pesar que la responsabilidad la tenían los italianos. Estos seguían su plan a cabalidad de esperar en su campo, salir en velocidad o lanzar pelotazos largos para que Luis Muriel se las arregle.

Y cuando el rival se encontraba mejor en el partido, Luka Modric robó un balón en salida y tocó para Karim Benzema que puso el primero para Real Madrid. Atalanta no supo salir de este baldazo de agua fría recibido y sobre el minuto 59 Sergio Ramos ampliaba el marcador para los merengues desde el punto penal.

El conjunto de Bérgamo reaccionó tras este segundo gol y encontraron el descuento gracias al formidable tiro libre de Luis Muriel. Pero solo unos minutos después, Marco Asensio pondría el marcador definitivo tras un gran remate de pierna izquierda.

Triunfo para un Real Madrid que, a pesar de la irregularidad mostrada en la actual temporada, siempre parece tener un as bajo la manga en las instancias de definición de la Champions League.

Real Madrid vs. Atalanta : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

95' Final del partido.

89' Se añaden cinco minutos más a este partido.

84' ¡GOOOOOOL DE REAL MADRID! Asensio define bien y decreta el 3-1 sobre Atalanta.

82' ¡GOOOOOOOL DE ATALANTA! Luis Muriel marcó golazo de tiro libre para el 1-2 ante Real Madrid.

81' Cambio en Real Madrid: sale Lucas Vázquez para el ingreso de Marco Asensio.

75' Otro tapadón de Courtois que ataja un gran remate de Zapata en un mano a mano.

74' Tiro de esquina para Atalanta que sigue buscando el descuento.

72' El Madrid comienza a adormecer el partido tocando de lado a lado el balón.

68' Nuevo cambio en Real Madrid: deja la cancha Vinicius para el ingreso de Rodrygo.

67' ¡UFFFF! Ahora fue Benzema quien sacó un gran cabezazo que evitó el portero Sportiello.

66' ¡UFFFFF! Courtois salva la caída de su arco tras un buen remate de Duván Zapata.

63' Cambio en Real Madrid: sale Sergio Ramos para el ingreso de Militao

62' Atalanta va con todo tras el tanto recibido.

59' ¡GOOOOOOOOL DE REAL MADRID! Sergio Ramos ejecuta de gran manera el penal para poner el 2-0 ante Atalanta.

58' Penal para Real Madrid. Vinicius Junior cae tras una falta y el juez cobra la pena máxima

57' Lucas Vázquez consigue una falta en campo rival para que Real Madrid salga del asedio del Atalanta.

54' Falta contra Vinicius muy cerca del área rival.

52' ¡NOOOOO! Vinicius se mandó con una gran jugada, pero definió a un lado del arco rival. Iba a ser un golazo para el brasileño.

51' Buen desborde de Muriel por la banda izquierda que termina en centro rechazado por Ramos.

48' Atalanta parece haber adelantado las líneas en este segundo tiempo.

¡Arranca la parte final! PRIMER TIEMPO

PRIMER TIEMPO

45' Final de la primera parte.

43' Lucas casi se mete hasta el área del Atalanta, pero fue buen cortado por Tóloi.

40' Nacho se encontró con una pelota en ataque y pierde el duelo en el fondo ante Tolói.

37' Amarilla para Valverde tras una dura falta.

33' ¡GOOOOOOOOOL DE REAL MADRID! Benzema aprovechó una mala salida rival para anotar el 1-0 sobre Atalanta.

33' Nacho se apura y saca un pase largo que no es problema para la defensa de Atalanta.

31' Toca y toca Madrid, pero sin poder hacerle daño a la defensa del Atalanta.

28' Romero corta de gran manera un balón filtrado que buscaba a Vinicius.

26' Vinicius desperdicia una buena chance luego de una buena combinación con Benzema. Era la más clara para el Madrid.

23' Atalanta le hace juego al Madrid y por ahora ambos equipos se neutralizan.

21' Tremendo quite de Modric quien detiene a Muriel en la última línea.

19' Benzema intentó rematar, pero Romero se mantuvo firme evitando el disparo.

17' Buena jugada de Vinicius por la izquierda que termina en saque lateral.

14' Tiro de esquina para Atalanta.

13' Romero intentaba rematar, pero fue bien recortado por Mendy.

12' Ramos nuevamente corta bien y hay tiro de esquina para Atalanta.

10' Atalanta corta bien los avances del Madrid por los lados.

8' Vinicius cae, pero el juez del encuentro indica que no hay nada.

5' Ramos corta bien un pase filtrado que buscaba a Muriel.

4' Real Madrid es dueño de la pelota.

3' De Roon baja con mucha fuerza a Federico Valverde en la mitad de la cancha.

1' Falta sobre Nacho en el comienzo.

¡Arrancó el encuentro!

- El partido entre Real Madrid y Atalanta inicia a partir de las 21:00 horas de Madrid.

- ¡Atención! Formación confirmada del Atalanta: Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Mæhle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskiy, Pašalić; y Muriel.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thiaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Toni Kroos, Lucas Vásquez, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior y Karim Benzema.

- Suplentes: Lunin, Altube, Eder Militao, Marco Asensio, Marcelo, Isco, Rodrygo y Hugo Duro.



- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Atalanta!

Real Madrid vs. Atalanta : alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thiaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Toni Kroos, Lucas Vásquez, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior y Karim Benzema.

Atalanta: Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Mæhle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskiy, Pašalić; y Muriel.

Real Madrid contra Atalanta

Ambas escuadras se juegan un boleto directo para los cuartos de final de la 'Orejona'. En la ida, los 'merengues' se impusieron gracias a un solitario tanto de Ferland Mendy.

¿Cuándo, dónde, cómo ver y qué día juegan Real Madrid vs. Atalanta por Champions League?

Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO por Champions League ¿Cuándo juegan? Martes 16 de marzo del 2021 ¿Dónde es el partido? Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid ¿A qué hora ver? 21:00 horas de la noche en Madrid, España ¿Qué canal transmite? Movistar Liga de Campeones, ESPN 2 y SKY HD ¿Quién será el árbitro? Anthony Taylor ¿Cómo ver por Internet? Transmisión del minuto a minuto por LIBERO.PE

Zinedine Zidane: "Hay que partir de cero. No hemos hecho nada. Tenemos que mostrar muchas cosas para pasar la eliminatoria. No hay que pensar que con la ida lo tenemos hecho, claro que no. Podemos jugar con defensa de tres, lo hemos hecho en varios partidos. Podemos jugar de distintas maneras. Creo que la Atalanta va a venir a ganar, no me cabe ninguna duda".

Gian Piero Gasperini: "Nos enfrentamos al Real Madrid después de haber perdido el partido de ida. Antes eran favoritos, ahora aún más. Pero seguimos siendo capaces, queremos jugar bien y que el partido sea lo más competitivo posible".

Real Madrid vs. Atalanta: ausencias confirmadas

Los españoles no podrán contar con Dani Carvajal, Mariano y Eden Hazard por lesión, ni tampoco con Casemiro, suspendido por tarjetas amarillas. Los italianos sufrirán la baja de Freuler por sanción y de Hateboer por molestias físicas. La única duda en los de Bérgamo es Djimsiti.

Real Madrid vs. Atalanta: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Valverde, Modrić; Rodrygo, Benzema y Asensio.

Atalanta: Gollini; Tolói, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pašalić, Gosens; Pessina; Muriel y Zapata.

