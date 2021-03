Real Madrid venció 3-1 al Atalanta y ya está en cuartos de Champions League

Real Madrid hizo respetar la cada y venció al Atalanta por 3-1 gracias a los goles de Karim Benzema, Sergio Ramos y Marco Asensio. De esta manera, los de Zidane ya están en cuartos de Champions League.

El equipo 'merengue' no empezó de la mejor manera el encuentro ya que Atalanta era el equipo que estaba necesitado al caer en la por 1-0 Sin embargo, en una mala salida de la visita, Modric habilitó a Benzema para que anote el primero a los 34 minutos.

Ya en el complemento, Atalanta seguía intentando vulnerar la valla de Courtois, pero dejó espacios atrás que fueron aprovechados por Vinícius. El brasileño encaró y ganó un penal.

Sergio Ramos se paró frente al esférico y puso el segundo para liquidar la serie. Muriel le dio algo de alas al Atalanta al descontar tras cobrar un gran tiro libre, pero Asensio se encargó de poner el tercer y definitivo tanto para el Real Madrid.

De esta manera, los de Zidane siguen a paso firme en su camino por meterse a una final de Champions League al dejar en el camino a los de Bérgamo.

Real Madrid vs. Atalanta : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

- 90' + 5 ¡Final del partido!

- 90' + 2 Rodrygo casi anota el tercero. Salvó el meta del Atalanta.

- 90' Vamos a jugar cinco minutos más.

- 85' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Fuerte remate de Marco Asensio para poner el tercero y sentenciar la historia en España

- 85' Salieron Pessina y Muriel. Entraron Miranchuk y Caldara en la visita.

- 83' ¡GOOOOOOOOOOL DEL ATALANTA! Gran tiro libre de Luis Muriel para descontar en el marcador.

- 82' Tiro libre peligroso para el Atalanta. Podría ser el del descuento.

- 82' Cambio en Real Madrid, entra al campo Marco Asensio sustituyendo a Federico Valverde.

- 78' Remate rechazado de Luis Muriel (Atalanta) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Josip Ilicic.

- 77' Toni Kroos (Real Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

- 76' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Duván Zapata (Atalanta) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ruslan Malinovskiy.

- 75' Remate parado alto y por el centro de la portería. Joakim Maehle (Atalanta) remate con la derecha desde fuera del área.

- 73' Nacho (Real Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

- 69' Salió Vinícius Jr y entró Rodrygo en el local.

- 66' Remate al palo de Benzema. Era el tercero para que sea goleada.

- 64' Se retiró Ramos y entró Militao en el Real Madrid.

- 59' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Sergio Ramos definió bien desde los doce pasos para aumentar la ventaja a favor del local.

- 57' Falta de Tolói y hay penal para el Atalanta. El central se ganó la amarilla.

- 56' Salió Gosens lesionado y entró Ilicic en el Atalanta.

- 54' Buena subida de Mendy y su remate acaba en las manos de Sportiello.

- 52' Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

- 46' Cambio en Atalanta, entra al campo Duván Zapata sustituyendo a Mario Pasalic.

- 45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

- 45' ¡Final de la primera parte!

- 43' Atalanta trata de llegar al arco de Courtois. Por ahora, no le salen las cosas a la visita.

- 39' Federico Valverde (Real Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

- 35' Atalanta, obligado a hacer dos goles si no quiere quedarse afuera.

- 33' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Mal despeje del arquero, Modric controló y Benzema remató para poner el 1-0 a favor del local.

- 31' Nacho (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

- 27' Modric se animó a rematar de larga distancia. El balón se fue desviado.

- 27' Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Karim Benzema.

- 24' Falta en ataque de Modric. Hay tiro libre en salida para el Atalanta.

- 23' Seguimos sin goles en el Alfredo Di Stefano.

- 21' El partido se pone de ida y vuelta. Ahora sí, lo sale a buscar el Real Madrid.

- 19' Remate rechazado de Toni Kroos (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.

- 16' Remate fallado por Berat Djimsiti (Atalanta) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.

- 15' Todo acaba con un remate desviado. Sacará desde el fondo, Courtois.

- 14' No deja de atacar la visita. Ahora tienen un nuevo córner.

- 13' Ahora hay tiro libre peligroso para el Atalanta. La falta fue contra Tolói.

- 12' Providencial Ramos para mandar el balón al tiro de esquina.

- 7' Es más Atalanta a esta altura del partido.

- 5' Por ahora, Real Madrid con problemas para salir jugando.

- 4' Buena llegada del Atalanta, pero el arquero Courtois se quedó con el balón.

- 2' Atalanta salió a buscar el partido.

- 1' Arrancó el partido en el Alfredo Di Stefano.

- El partido entre Real Madrid y Atalanta inicia a partir de las 21:00 horas de Madrid.

- ¡Atención! Formación confirmada del Atalanta: Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Mæhle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskiy, Pašalić; y Muriel.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thiaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Toni Kroos, Lucas Vásquez, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior y Karim Benzema.

- Suplentes: Lunin, Altube, Eder Militao, Marco Asensio, Marcelo, Isco, Rodrygo y Hugo Duro.



- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Atalanta!

Real Madrid vs. Atalanta : alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thiaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Toni Kroos, Lucas Vásquez, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior y Karim Benzema.

Atalanta: Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Mæhle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskiy, Pašalić; y Muriel.

Real Madrid contra Atalanta

El entrenador del cuadro español, Zinedine Zidane, se refirió a la leve ventaja que mantiene sobre el conjunto italiano. Vencieron por 1-0 en el cotejo ida, aunque tuvieron para ampliar la diferencia.

"Hay que partir de cero. No hemos hecho nada. Tenemos que mostrar muchas cosas para pasar la eliminatoria. No hay que pensar que con la ida lo tenemos hecho, claro que no", señaló en conferencia de prensa.

Eso sí, intentó minimizar la ausencia de Casemiro. "No va a estar y hay otros jugadores que van a jugar y que lo van a hacer bien. Nunca me preocupan estas cosas. Tenemos jugadores para hacer un gran partido", detalló.

¿Qué canal transmite y dónde pasan partido Real Madrid vs Atalanta?

Países Canales Argentina ESPN 2 Bolivia ESPN 2 Brasil ESPN 2 Chile ESPN 2 Colombia ESPN 2 Costa Rica Sky HD Ecuador ESPN 2 México TUDN Paraguay ESPN 2 Perú ESPN 2 España Movistar+ Estados Unidos FOX Soccer Uruguay ESPN 2 Venezuela ESPN 2

"No creo que haya un problema. Tenemos a gente muy competente aquí y que está muy cerca de los jugadores. Nosotros buscamos lo que está pasando, claro. Al final son cosas que en el fútbol pasan. Hemos hablado de la pretemporada, de los partidos, de la cabeza... Aquí hay gente muy buena para los jugadores. Estamos recuperando a jugadores, ahora hay menos lesiones", exclamó.

Por su parte, el entrenador de Atalanta, Gian Piero Gasperini, consideró que el regreso de Karim Benzema, quien no estuvo en el partido de ida en Bérgamo por lesión, aumentará el nivel de Real Madrid.

"Es suficiente ver los goles de Benzema para saber que es uno de los mejores delanteros del mundo y su regreso da un valor aún más grande al Madrid. Pero el Madrid no es solo Benzema, puede marcar de varias maneras", mencionó.

Respecto a su molestia por la abrupta expulsión de Remo Freuler, Gasperini señaló que no estaba enfadado sino dolido por el partido que llegaron a desarrollar.

""No estaba enfadado, estaba dolido por no haber podido jugar un partido como queríamos. No pensamos en lo que pasó en la ida, mañana hay otro partido. Seguimos vivos y pese a que sea complicado, nuestra motivación es muy alta para hacer un buen partido, para medirnos con uno de los mejores equipos del mundo", concluyó.

Real Madrid vs Atalanta: Probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Mendy, Toni Kroos, Valverde, Luka Modric; Benzema y Rodrygo.

DT: Z. Zidane.

Atalanta: Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, M. de Roon, Pasalic, Gosens, Pessina; Muriel y Zapata.

DT: G. Gasperini.

